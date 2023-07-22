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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat eldiven adayı daha!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yabancı kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'ten sonra bir Hırvat eldiven daha gündeme geldi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin ilgilendiği listesine aldığı kaleciyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:39 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:50
ARDA AKDENİZ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat kaleci daha!

Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda köklü değişikliklere gitti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat kaleci daha!

3. kez İsmail Kartal'ı göreve getiren sarı-lacivertliler, şu ana kadar 8 kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat kaleci daha!

Kanarya, şu ana kadar Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat kaleci daha!

Yapılan takviyeler taraftarları heyecanlandırırken, gözler kaleci transferine çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat kaleci daha!

Avrupa'dan teklifler alan Altay Bayındır'ın yerine yabancı kaleci düşünülüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat kaleci daha!

Yönetim, uzun süredir Dinamo Zagreb'in file bekçisi Dominik Livakovic için yoğun mesai harcıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat kaleci daha!

Öte yandan pazarlıklar sürerken İtalya basını, kafaları karıştıran bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat kaleci daha!

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Fenerbahçe, Livakovic'in yerine Fortuna Sittard'ın kalecisi Ivor Pandur'la ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat kaleci daha!

Ivor Pandur, Hollanda ekibine geçen sezon Hellas Verona'dan kiralık olarak geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat kaleci daha!

Hırvat kaleci, Hollanda Ligi Eredivisie'de 31 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat kaleci daha!

Fortuna Sittard, 23 yaşındaki eldivenin satın alma opsiyonunu kullandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat kaleci daha!

1.87 boyundaki kalecinin takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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