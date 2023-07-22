FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Livakovic'ten sonra bir Hırvat eldiven adayı daha!

Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda köklü değişikliklere gitti.
Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda köklü değişikliklere gitti.
3. kez İsmail Kartal'ı göreve getiren sarı-lacivertliler, şu ana kadar 8 kadrosuna kattı.
Kanarya, şu ana kadar Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı.
Yapılan takviyeler taraftarları heyecanlandırırken, gözler kaleci transferine çevrildi.
Avrupa'dan teklifler alan Altay Bayındır'ın yerine yabancı kaleci düşünülüyor.
Yönetim, uzun süredir Dinamo Zagreb'in file bekçisi Dominik Livakovic için yoğun mesai harcıyor.
Öte yandan pazarlıklar sürerken İtalya basını, kafaları karıştıran bir iddia ortaya attı.
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Fenerbahçe, Livakovic'in yerine Fortuna Sittard'ın kalecisi Ivor Pandur'la ilgileniyor.
Ivor Pandur, Hollanda ekibine geçen sezon Hellas Verona'dan kiralık olarak geldi.
Hırvat kaleci, Hollanda Ligi Eredivisie'de 31 maçta forma giydi.
Fortuna Sittard, 23 yaşındaki eldivenin satın alma opsiyonunu kullandı.
1.87 boyundaki kalecinin takımıyla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Pandur, kariyerine ülkesinin takımı HNK Rijeka'da başladı.
Kariyeri boyunca toplam 71 maça çıktı.