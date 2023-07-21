TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Yeni sezon çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe transferde önemli gelişmeler yaşıyor.
Yeni sezon çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe transferde önemli gelişmeler yaşıyor.
Sarı-lacivertli ekip kadrosuna 8 yeni futbolcu ekledi.
Ancak kurmayların transfer dönemindeki en gözde ismi Wilfried Zaha bu isimlerin arasına henüz dahil olmadı.
Yönetim, uzun zamandır tecrübeli futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için tüm şartları zorlama kararı almıştı.
Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere'den de teklifler alan Zaha öncelikle Avrupa'da kalmaya karar verdi.
Çıkan haberlere göre imza parası ile yıllık 8 milyon euroluk bir ücret ödemeye hazır olan yönetim bunun üzerine de çıkabileceğini Zaha'ya iletmişti.
Zaha ise kurmaylardan karar vermek için ek süre istedi.
Yıldız isim ile Fenerbahçe dışında Crystal Palace ilgileniyordu.
Ayrıca Wilfried Zaha son olarak İngiliz ekibinin formasını giydi.
30 yaşındaki futbolcu sonunda geleceği hakkında kararını verdi.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İngiliz basınından derlediği habere göre Wilfried Zaha, Crystal Palace ile yeni sözleşme imzalayacak.
Zaha'nın eşi Paige Zaha yakın zamanda "Desteğiniz için teşekkür ederim.
Aileme mesaj atmayı bırakırsanız harika olur" paylaşımını yapmıştı.
Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon 27 Premier Lig maçında 7 gol ve 2 asiste imza attı.
Zaha'nın bonservis değeri 22 milyon euro.