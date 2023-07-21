Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe uzun süredir Fildişili yıldız Wilfried Zaha ile yakından ilgileniyordu. Son olarak sarı-lacivertlilerin gündeminde olan 30 yaşındaki futbolcudan Kanarya'ya üzen haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 20:59
TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Yeni sezon çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe transferde önemli gelişmeler yaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Sarı-lacivertli ekip kadrosuna 8 yeni futbolcu ekledi.

TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Ancak kurmayların transfer dönemindeki en gözde ismi Wilfried Zaha bu isimlerin arasına henüz dahil olmadı.

TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Yönetim, uzun zamandır tecrübeli futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için tüm şartları zorlama kararı almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere'den de teklifler alan Zaha öncelikle Avrupa'da kalmaya karar verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Çıkan haberlere göre imza parası ile yıllık 8 milyon euroluk bir ücret ödemeye hazır olan yönetim bunun üzerine de çıkabileceğini Zaha'ya iletmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Zaha ise kurmaylardan karar vermek için ek süre istedi.

TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Yıldız isim ile Fenerbahçe dışında Crystal Palace ilgileniyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Zaha'nın eşi Paige Zaha yakın zamanda "Desteğiniz için teşekkür ederim.

TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Aileme mesaj atmayı bırakırsanız harika olur" paylaşımını yapmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon 27 Premier Lig maçında 7 gol ve 2 asiste imza attı.

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