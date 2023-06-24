"Kimse aday değilse ben adayım"

Sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım dün düzenlediği basın toplantısında yine birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Yıldırım, başkan Ali Koç'a bir kez daha kongreye gitmesi yönünde çağrıda bulundu. Yıldırım, "50 bin kongre üyesi içinden 20 bini başkan seçilecek nitelikte. Fenerbahçe yönetimi çok güçsüz. 5 senedir çok güçsüz. Benim yönetimimde başkan olacak kapasitede 6-7 kişi vardı. Kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Ali Koç'un şahsı ile bu iş yürümez. Ali Bey'e tavsiyem acil kongreye gitmesidir. Benden başka kimse yok diye yürümek yanlış. Aday çıkarsa kongre yaparım diye tehdit edilmez. Bu camia o kadar büyük ki, bu büyüklüğü hiç ummadığınız anda size gösterir. Kimse aday olmazsa ben adayım. Bu böyle biline. Param da var merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN SİYASETLE KAVGA ETMEYE HAKKI YOK

Fenerbahçe'nin siyaset ile kavga etmeye hakkı yok. Daima onlarla iyi geçinmelisiniz. Arazi işi olur, vergi işi olur. Devletle sürekli işiniz olur. 3 Temmuz ile birlikte ekonomik anlamda çok büyük darbe aldık. Bunu en iyi bilenlerden biri de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bu kayıpları telafi etmek için yardım eden en önemli isim de Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Her gittiğimde bir şeyler için istedik, yardım etti. 20 senede bir gün kime oy attığımı söylemedim. Bir gün Cumhurbaşkanı'ndan 50 milyon para istedim. 'Beşiktaş'a vermişsiniz, bize de verin' dedim. Rıdvan Dilmen de yanımda, gülüyor. '5 milyon mu?' dedi. Rıdvan'a dedim 'Niye güldün?' diye. İşaret etmiş, 'Bak şimdi zıplatacağım' demiş. Sonra aldım parayı tabii ki. Bütün kulüplere yardım ediyorlar. Şimdi bildiğim kadarıyla Galatasaray'a da etmişler.

FETÖ'Ü YEMİŞ ADAMIZ

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a "Şu anda başkan olsanız, hakem hatalarında yine hakem odasını basar mısınız" diye soruldu. Yıldırım "Geçmişte ne yaptıysam aynısını yaparım. FETÖ'yü yemiş adamız" cevabını verdi.

ÜLKER, ÖZDEMİR VE ŞAHENK'İ DESTEKLERİM

Gönlümden geçen başkan adayı Murat Ülker'dir. 3 Temmuz döneminde bize büyük destek verdiler. Yaptıklarını da hiçbir zaman söylemediler. Ama karar kendine ait. Nihat Özdemir'i söylüyorlar, bunun imkanı yok. Bizim bildiğimiz zaten aday olamaz. Çünkü kulüpten istifa etti. Deftere işlemediyseniz söyleyin, ona göre konuşalım. Aday olsa Özdemir'i desteklerim. Ferit Şahenk aday olursa onu da desteklerim. Uygun bir isimdir.

BEN KENDİMİ KORURUM SEN KENDİNE BAK

Son kongreye gitmedim çünkü otoparkta bana yer ayıramayacaklarını söylediler. Ben kendi yaptığım stada 3 arabayla gidemiyorsam, gitmem dedim. Ben yine giderim, kendimi de korurum. Ancak onlar kendini koruyamaz. Son kongrede gördük. Taraftar istifa diye bağırdılar. Rezalet.

FENERBAHÇE KOÇSPOR OLDU

Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, KoçSpor oldu. Başkası başkan olduğunda bu sponsorlukları devam ettirecek misiniz? Böyle yaparak F.Bahçe'nin geleceğini kararttınız.

KAFAYI MI YEDİNİZ?

Basketbolu bize vermesini istedik. 3 sene geçti, cevap bile vermediler. 75 milyon dolar harcayacaktık. Teminat mektubu verecek miyiz diye sormuşlar. Kafayı mı yediniz. Aziz Yıldırım'ın adı teminattır.

DİVAN'DA KONUŞURSAM YER YERİNDEN OYNAR

Genel Kurul'a, Divan'a gelirim ama kendi emniyetlerini sağlayabilecekler mi? Konuşursam, neler olabileceklerinin farkındalar mı? 20-30 kişi karşısında dağıldılar.

NELER DEDİ?

Bazı yöneticilere maaş veriyorlarmış. Bunlar yanlış. Kendisine zarar veriyor. * Ali Koç'un acilen Kulüpler Birliği başkanlığından istifa etmesi gerek. * Arda'yı, Ferdi'yi tut; yanına da Kuytlar, Ortegalar gibi yıldızları al. * Kızım geliyor "Baba televizyonda 2-0 yeniliyoruz" diye yazıyor diyor. TV yanlış yazmış diyorum. Buralara geldik. * Mal varlıklarını satışa çıkarsınlar. Hepsini alacağım, borç sıfırlanacak. * Fenerbahçe'ye borç bıraktıysam getirsinler ben ödeyeceğim. * Yalan söylemem. Hata yapabilirim ama yalan olmaz ben de. * Dzeko tecrübeli ve iyi bir oyuncu. İnşallah takıma faydalı olur.