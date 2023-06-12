FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Başakşehir ile İzmir'de karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Micy Batshuayi kaydetti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Başakşehir ile İzmir'de karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler, rakibini 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Micy Batshuayi kaydetti.
Karşılaşma sonrası konuşan Jesus, Jorge Jesus, "Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim." dedi.
Portekizli teknik adam, "Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil.
Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.
Jesus'un ayrılığından sonra yeni hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Arda Güler'den sürpriz haber geldi.
Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerin başındaysa Arda Güler geliyor.
SERBEST KALIR MADDESİ DEVRE DIŞI
Sarı lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde '1500 dakikadan az oynarsa 5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olduğu ortaya çıkmıştı.
Fenerbahçe'nin Başakşehir'e karşı oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalinin 41. dakikasında Arda Güler, 1500 dakikayı doldurmuş oldu.
Böylece, Arda'nın sözleşmesindeki '5 milyon euro'lya serbest kalır' maddesi de etkisiz hale geldi.
Yıldız oyuncu bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı.
Birçok teklif alan sarı lacivertliler Arda için görüşmelerini sürdürüyor.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin le10sport'dan derlediği haberine göre, PSG Başkanı Nasır el-Halifi Arda Güler için harekete geçti.
Nasır el-Halifi, Arda'nın transferini bitirmek üzere Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'da sarı lacivertli yönetim ile görüşme gerçekleştirdi.
Arda Güler bu sezon Fenerbahçe'de 35 maçta görev aldı.
18 yaşındaki yıldız oyuncu, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.
Arda Güler, milli takım formasını da 2 kere giyme başarısı gösterdi.
Transfermarkt verilerine göre Arda'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.