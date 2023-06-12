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FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde...

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmaları başladı. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Arda Güler için transfer görüşmeleri devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim, Şampiyonlar Ligi finali öncesi Arda Güler için İstanbul'da kulüp başkanıyla görüşme gerçekleştirdi ortaya çıktı. İşte detaylar... | TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 11:54 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 11:57
FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde...

Karşılaşma sonrası konuşan Jesus, Jorge Jesus, "Artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde...

Portekizli teknik adam, "Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde...

Ben böyle bir karar aldım. Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde...

Jesus'un ayrılığından sonra yeni hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Arda Güler'den sürpriz haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde...

Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerin başındaysa Arda Güler geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde...

SERBEST KALIR MADDESİ DEVRE DIŞI
Sarı lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde '1500 dakikadan az oynarsa 5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olduğu ortaya çıkmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde...

Birçok teklif alan sarı lacivertliler Arda için görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde...

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin le10sport'dan derlediği haberine göre, PSG Başkanı Nasır el-Halifi Arda Güler için harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Arda Güler'in transfer görüşmesi ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi Finali'nde...

Nasır el-Halifi, Arda'nın transferini bitirmek üzere Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'da sarı lacivertli yönetim ile görüşme gerçekleştirdi.

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