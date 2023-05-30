Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak.
Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.
Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Antalyaspor forma giyemeyecek.
5 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.
FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ
Kanarya'nın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması için kalan Antalyaspor ve Galatasaray maçlarından mutlak 6 puan çıkarması gerekiyor.
Bu maçlardan 1'inde dahi takılması durumunda ezeli rakibi mutlu sona ulaşacak.
Fenerbahçe, bugünkü mücadelede Antalyaspor'u yener, Ankaragücü de Galatasaray'ı devirirse puan farkı 2'ye düşecek.
Fenerbahçe rakibini deplasmanda yenerse şampiyonluğa ulaşacak.
Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u yener, Ankaragücü de Galatasaray ile berabere kalırsa puan farkı 3'e inecek.
Fenerbahçe böylece son hafta NEF Stadı'nda Galatasaray'ı 3 farklı yenerse ikili averajı eşitleyip, genel averajda da öne geçmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.