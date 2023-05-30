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Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, şampiyonluk şansını sürdürebilmek için Akdeniz ekibiyle oynanacak maçtan 3 puanla ayrılmak zorunda... Peki, Fenerbahçe sezonu nasıl şampiyon olarak tamamlar? İşte tüm ihtimaller... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:07 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:08
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, diğer lig maçlarıyla aynı zamanda, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Ligin 34. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yenen, 35. haftada ligden çekilen Atakaş Hatayspor'u hükmen mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında da Ülker Stadı'nda ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 3-0'la geçerek finale yükseldi.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe, ligin bitimine 3 hafta kala karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk şansını devam ettirmek istiyor.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, Antalyaspor forma giyemeyecek.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

5 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Kanarya'nın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması için kalan Antalyaspor ve Galatasaray maçlarından mutlak 6 puan çıkarması gerekiyor.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Bu maçlardan 1'inde dahi takılması durumunda ezeli rakibi mutlu sona ulaşacak.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe, bugünkü mücadelede Antalyaspor'u yener, Ankaragücü de Galatasaray'ı devirirse puan farkı 2'ye düşecek.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe rakibini deplasmanda yenerse şampiyonluğa ulaşacak.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u yener, Ankaragücü de Galatasaray ile berabere kalırsa puan farkı 3'e inecek.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe böylece son hafta NEF Stadı'nda Galatasaray'ı 3 farklı yenerse ikili averajı eşitleyip, genel averajda da öne geçmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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