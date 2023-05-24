Samet’e ceza yok

Samet Samet Akaydın, Trabzonspor maçında Trezeguet'ye gol sevinci sonrası şükür secdesi yaparken tükürdüğü iddiaları üzerine tedbirli olarak disipline gönderilmişti. Karara tepki gösteren F.Bahçe de dün "TFF Hukuk Müşavirliğinin, Samet Akaydın'ı sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve oluşturulan algı neticesinde PFDK'ye sevk etmesi, Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır. Trabzon'da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF'nin F.Bahçe'ye bakış açısının en net göstergesidir" ifadesini kullandı. Öğlen saatlerinde ise PFDK'dan Samet'in lehine karar çıktı. PFDK, Samet için ceza tayinine yer olmadığına karar verildiği açıkladı.



'HOŞ GELDiN'

Samet Akaydın'a bir destek de takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Tecrübeli orta saha, Samet'le çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayarak "Hoşgeldin" yazdı. Mert bu ifadeyle 'Fenerbahçeli olmaları yüzünden haksız cezalar aldıkları' imasında bulundu.