Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Ergun Öztuna, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay kalça kemiğini kırarak hastanede ameliyat olan ve daha sonra tedavi altında tutulan Öztuna'nın ölüm haberini ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.



Fenerbahçe Kulübü de efsane futbolcularının ölüm haberi sonrası açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:



"Türk futbolunun ve Fenerbahçemizin unutulmaz ismi 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan eski futbolcumuz Ergun Öztuna'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futboluna damga vuran isimlerin başında gelen ve eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de Fenerbahçemizin ilk golünü kaydeden, 1957'de İstanbul Ligi'ni kazanan Futbol Takımımıza şampiyonluğu getiren maçta 3. golü atan Ergun Öztuna, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını da üstlendi.



1956-1963 ile 1964-1965 sezonlarında iki farkı dönemde şanlı formamızı terleten Ergun Öztuna, 1958-1959, 1960-1961 ve 1964-1965 sezonlarında sarı lacivertli renkler altında 3 kez de şampiyonluk yaşadı.



Ay Yıldızlı formamızı da alt yaş gruplarından itibaren giyen Öztuna, A Takım formasını da terletti. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Ergun Öztuna'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."



Ergun Öztuna için yarın Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 10.45'te bir tören düzenlenecek. Öğle namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ERGUN OZTUNA KİMDİR?

16 Ağustos 1937'de Manisa doğumlu olan Ergun Öztuna, Futbola Akhisar'da başladı. Ailece İzmir'e taşınmaları nedeniyle eğitimine Karşıyaka Lisesinde devam etti ve Karşıyaka spor kulübüne transfer oldu. Kısa zamanda İzmir Karması'nın değişmez oyuncusu oldu. İzmir'de oynanan Macaristan maçı sonrası, beğendiği oyuncu sorulan Ferenc Puskás'ın "Ergun diye genç bir çocuk var onu beğendim." demesi ülke genelinde tanınmasını sağladı. Karşıyaka'da oynadığı futbol, 1956 yılında henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olmasında etkili oldu. 1956-57 sezonunda en centilmen futbolcu ödülünü aldı. 1959 yılında Fenerbahçe'nin Türkiye Profesyonel Ligi'ndeki ilk golüne imzasını attı. Sarı-lacivertli forma ile 2 İstanbul Ligi, 1 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe taraftarı yüksek tekniği nedeniyle ona "Puşkaş" lakabını taktı.

1963 yılında Bursaspor'un 1. Lig'deki ilk golünü de Ergun Öztuna kaydetti. Avusturya'da Austria Klagenfurt, Bursaspor, Karşıyaka ve Nazillispor'da kısa süre oynadıktan sonra, 1964'te Fenerbahçe'ye geri döndü. Kısa bir süre Rizespor'a kiralık olarak giden Öztuna, yaşadığı sakatlıklar ve ağır menisküs ameliyatları nedeniyle 1971 yılında futbolu Fenerbahçe'de noktaladı.