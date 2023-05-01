Galatasaray U17-2-5 Fenerbahçe U17 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili bir oyunla başlayan sarı-lacivertli ekip, Çağrı Fedai'nin 66, 71 ve 76'ncı dakikalarda attığı gollerle skoru 5-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak finale adını yazdıran taraf oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili bir oyunla başlayan sarı-lacivertli ekip, Çağrı Fedai'nin 66, 71 ve 76'ncı dakikalarda attığı gollerle skoru 5-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak finale adını yazdıran taraf oldu.
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