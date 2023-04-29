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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sivasspor maçı sonrası Valencia açıklaması!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelede ise Fenerbahçe'den Enner Valencia'nın sakatlığı damga vurdu. Jorge Jesus, futbolcunun durumu hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 21:46 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 21:52
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Sivasspor maçı sonrası Valencia açıklaması!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederken mücadele sonrası sarı lacivertlilerde Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ:

Bugün bizim için en önemli şey galip gelmekti. Rakibimizin gerisinden geldiğimiz için her maçı kazanmalıyız. Kontra ataklarda 3 gol bulduk ve devreye 3-0 önde girdik. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Luan Peres, sanki 7 aydır değil de 7 gündür takımda değilmiş gibi oynadı. Oyuncuların kalitesi burada ortaya çıkıyor. Takımımızı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'nda finale çıkmak istiyoruz. Valencia'nın durumu hakkında çok bilgim yok. Doktorumuz Enner Valencia'nın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bizim yapmamız gereken şey, kendi işimizi yapmak. Rakiplerimizi düşünmemeliyiz. Bugün de bunu yaptık. Kendi maçımızı oynadık ve kazandık. Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Yarınki maçta ne olacağına bakacağız ama beni ilgilendiren şey, umarım iyi bir hakem yönetimi olur. O maçın seviyesini kaldırabilecek kapasitede bir hakem yönetimi olur. Benim için önemli olan konu bu.

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