Pes etmiyor

Fenerbahçe, geriye düştüğü Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazandı ve lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya düşürdü. 3 puanı 3 golle alan sarı-lacivertli takım, bu sezon 4. kez geriye düştüğü bir maçta galibiyete ulaşmayı başardı. Bu sezon ayrıca Süper Lig'de en fazla gol atan (61), gol beklentisine giren (52.89 xG), ve net gol pozisyonu yaratan (81) takım Fenerbahçe...
Fenerbahçe, geriye düştüğü Alanyaspor deplasmanında 3-1 kazandı ve lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya düşürdü. 3 puanı 3 golle alan sarı-lacivertli takım, bu sezon 4. kez geriye düştüğü bir maçta galibiyete ulaşmayı başardı. Bu sezon ayrıca Süper Lig'de en fazla gol atan (61), gol beklentisine giren (52.89 xG), ve net gol pozisyonu yaratan (81) takım Fenerbahçe...