Fenerbahçe'ye en erken gol Koulouris’ten

Alanyaspor'u Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Efthimios Koulouris, rakibine ilki yaşattı. Devre arasında geldiği Akdeniz ekibinde bu sezon ilk kez ağları sarsan 27 yaşındaki Yunan forvet, 3 dakika 41. saniyede attığı golle, bu sezon sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.
Alanyaspor'u Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Efthimios Koulouris, rakibine ilki yaşattı. Devre arasında geldiği Akdeniz ekibinde bu sezon ilk kez ağları sarsan 27 yaşındaki Yunan forvet, 3 dakika 41. saniyede attığı golle, bu sezon sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.