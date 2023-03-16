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Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı konuk edecek Fenerbahçe'de tüm planlar çeyrek final üzerine kuruldu. İlk maçta 2-0 yenildiği rakibini saf dışı bırakarak tur atlamak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Sevilla maçı için planını hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 12:15
Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

Kadıköy'de Sevilla karşısında çok kritik bir sınav verecek olan Fenerbahçe zafere kilitlenmiş durumda...

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli analiz ekibi, İspanyol takımını adeta ezberledi.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta deplasmanda çok şanssız bir şekilde 2-0 yenildiği Sevilla'yı bu kez en zayıf yerinden vuracak.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

ÖNCE KONTROL, SONRA TEMPO

Temsilcimizin beklentilerin aksine taraftarı önünde son derece disiplinli, sabırlı ve dengeli bir futbol sergileyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

Bunun nedeni ise Sevilla'nın maçların son bölümlerinde yaşadığı büyük sıkıntı.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

İspanyol ekibi bu sezon La Liga'da kalesinde 40 gol görürken bu gollerin yüzde 60'ını yani 24'ünü ikinci yarılarda yedi.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

Bu 24 golün 16'sı ise son 30 dakikalık dilimde geldi.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

Yine Sevilla'nın La Liga ve Avrupa'da oynadığı son 5 deplasman maçında yediği 14 golün 12'si ikinci yarılarda, 9'u ise son 30 dakikada geldi.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

"ASLA PANİK YAPMAYIN"

Fenerbahçe bu nedenle maçı ilk 1 saatlik bölümde dengede tutup, son 30 dakikada Sevilla'yı vurmanın planlarını yapıyor.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

Teknik direktör Jorge Jesus'un futbolcularıyla son idmanın ardından yaptığı toplantıda bu konuya değindiği ve "Skor istediğimiz gibi gitmezse asla panik yapmayın" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

GERİ DÜŞÜNCE ÇABUK DAĞILIYOR

Sevilla'nın en büyük zaaflarından birisi de kırılgan yapısı.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

İspanyol ekibi bu sezon La Liga'da 16 maçta geriye düşerken, bu karşılaşmaların 11'ini kaybetti. Sadece 2 kez geri dönüp kazanabildi.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

Bu nedenle Sevilla önünde skor avantajı yakalamak çok kritik olacak.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

"GEREKSİZ FAUL YAPMAYIN"

Jorge Jesus futbolcularında kaleye yakın yerlerde faul yapmamalarını talimatını verdi.

Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

Sevilla'nın La Liga'nın en çok kafa golü atan takımı olması, Portekizli hocayı tedirgin ediyor.

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