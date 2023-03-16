Fenerbahçe Sevilla'yı böyle yıkacak! İşte Jesus'un imha planı

Kadıköy'de Sevilla karşısında çok kritik bir sınav verecek olan Fenerbahçe zafere kilitlenmiş durumda...
Kadıköy'de Sevilla karşısında çok kritik bir sınav verecek olan Fenerbahçe zafere kilitlenmiş durumda...
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli analiz ekibi, İspanyol takımını adeta ezberledi.
Fenerbahçe geçtiğimiz hafta deplasmanda çok şanssız bir şekilde 2-0 yenildiği Sevilla'yı bu kez en zayıf yerinden vuracak.
ÖNCE KONTROL, SONRA TEMPO
Temsilcimizin beklentilerin aksine taraftarı önünde son derece disiplinli, sabırlı ve dengeli bir futbol sergileyeceği öğrenildi.
Bunun nedeni ise Sevilla'nın maçların son bölümlerinde yaşadığı büyük sıkıntı.
İspanyol ekibi bu sezon La Liga'da kalesinde 40 gol görürken bu gollerin yüzde 60'ını yani 24'ünü ikinci yarılarda yedi.
Bu 24 golün 16'sı ise son 30 dakikalık dilimde geldi.
Yine Sevilla'nın La Liga ve Avrupa'da oynadığı son 5 deplasman maçında yediği 14 golün 12'si ikinci yarılarda, 9'u ise son 30 dakikada geldi.
"ASLA PANİK YAPMAYIN"
Fenerbahçe bu nedenle maçı ilk 1 saatlik bölümde dengede tutup, son 30 dakikada Sevilla'yı vurmanın planlarını yapıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un futbolcularıyla son idmanın ardından yaptığı toplantıda bu konuya değindiği ve "Skor istediğimiz gibi gitmezse asla panik yapmayın" uyarısında bulunduğu öğrenildi.
GERİ DÜŞÜNCE ÇABUK DAĞILIYOR
Sevilla'nın en büyük zaaflarından birisi de kırılgan yapısı.
İspanyol ekibi bu sezon La Liga'da 16 maçta geriye düşerken, bu karşılaşmaların 11'ini kaybetti. Sadece 2 kez geri dönüp kazanabildi.
Bu nedenle Sevilla önünde skor avantajı yakalamak çok kritik olacak.
"GEREKSİZ FAUL YAPMAYIN"
Jorge Jesus futbolcularında kaleye yakın yerlerde faul yapmamalarını talimatını verdi.
Sevilla'nın La Liga'nın en çok kafa golü atan takımı olması, Portekizli hocayı tedirgin ediyor.
Jesus rakibe duran top fırsatı vermek istemiyor.