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SEVILLA FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sevilla - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla'ya konuk olacak. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Fransız hakem François Letexier görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 21:43 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 23:10
SEVILLA FENERBAHÇE CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sevilla - Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Sevilla ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Sevilla arasında Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda TSİ 23.00'te oynanacak müsabakada Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da da Pierre Gaillouste oturacak.

SEVILLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sevilla - Fenerbahçe maçı 9 Mart Perşembe günü 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

SEVILLA - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER👈
Sevilla: Dmitrovic, Navas, Nianzou, Gudelj, Telles, Acuna, Oliver Torres, Fernando, Rakitic, Gil, En-Nesyri

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, King, Valencia

FENERBAHÇE DEPLASMANDA GALİBİYET HEDEFLİYOR!
İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23:00'te, ikinci maç 16 Mart'ta Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20:45'de oynanacak. Fenerbahçe, zorlu deplasmandan galip gelerek İstanbul'da işi bitirmek istiyor.

SEVILLA İLE 3. RANDEVU
Fenerbahçe, Sevilla ile 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda karşılaştı. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-2 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, rövanşta ise 90 dakikayı 3-2 geride tamamladı. Uzatmalara, ardından da penaltılara giden mücadeleyi kazanarak tur atlayan Fenerbahçe, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Bu sezona Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından başlayan Endülüs ekibi, grubu 3. tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı elde etti. Sevilla, son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ı (3-0, 0-2) elemeyi başararak Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

KUPA 2'DE 135. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 252 maçta 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu mücadelelerde rakip fileleri 325 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 365 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla da UEFA Avrupa Ligi'nde ise 135. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet aldı.

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLADI
Avrupa Ligi B Grubu'nda tüm maçlarda fileleri sarsmayı başaran Fenerbahçe, rakip filelere 13 gol atarken, 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Belçikalı forvet Batshuayi, 3 golle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynarken, Enner Valencia da 2 gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Gustavo Henrique, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Miha Zajc, Emre Mor, Arda Güler ve Willian Arao da gol katkısı veren diğer isimler oldu.

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