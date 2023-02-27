FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan 10 numara hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ertelenen 23. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u evinde konuk etti.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ertelenen 23. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u evinde konuk etti.
Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 4-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Kanarya, yarıştan kopmadığını gösterdi.
Sezon sonunda kupayı kaldırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler devre arasında Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna kattı.
Barcelona'dan bonservisi alınan Emre Demir, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.
Fenerbahçe, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından 5 Mart'a kadar uzatılan transfer dönemi sebebiyle çalışmalarına devam ediyor.
TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler, Bodo/Glimt forması giyen Hugo Vetlesen ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir araya geldiği ve transfer şartlarını sorduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin bu görüşmede başka futbolcular için de bilgi aldığı öğrenildi.
Vetlesen merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da forma giyiyor.
22 yaşındaki oyuncunun kulübü ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Vetlesen'in güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bu sezon Bodo/Glimt'te 16 maça çıkan Norveçli futbolcu, 3 gol atıp 1 asist yaptı.
Norveçli oyuncu milli takım formasını 1 kez giydi.