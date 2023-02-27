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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan 10 numara hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Sezon sonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız vedi. Sarı-lacivertliler orta saha bölgesi için maestro ararken, rotayı Norveç'e kırdı. Kanarya, genç futbolcunun menajeriyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 19:25
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan 10 numara hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ertelenen 23. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u evinde konuk etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan 10 numara hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 4-0 kazandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan 10 numara hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Bu sonuçla birlikte Kanarya, yarıştan kopmadığını gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan 10 numara hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından 5 Mart'a kadar uzatılan transfer dönemi sebebiyle çalışmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan 10 numara hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler, Bodo/Glimt forması giyen Hugo Vetlesen ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan 10 numara hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir araya geldiği ve transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan 10 numara hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe'nin bu görüşmede başka futbolcular için de bilgi aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan 10 numara hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

Vetlesen merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve sol kanatta da forma giyiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan 10 numara hamlesi! İlk görüşme gerçekleşti

22 yaşındaki oyuncunun kulübü ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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