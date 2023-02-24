Kim’e zamlı yeni kontrat

Napoli, devleri peşine takan Kim Min Jae için harekete geçti... Başkan De Laurentis'in, Koreli stoperi devlere kaptırmamak için maaşına zam yapıp serbest kalma maddesini 65 milyon euro'ya yükseltmek istediği açıklandı... Kim'le özellikle Manchester United yakından ilgileniyor. İngiliz devinin, 45 milyon euro'luk serbest maddesini ödemeye hazır olduğu konuşuluyor...
Napoli,devleri peşine takan Kim Min Jae için harekete geçti... Başkan De Laurentis'in, Koreli stoperi devlere kaptırmamak için maaşına zam yapıp serbest kalma maddesini 65 milyon euro'ya yükseltmek istediği açıklandı... Kim'le özellikle Manchester United yakından ilgileniyor. İngiliz devinin, 45 milyon euro'luk serbest maddesini ödemeye hazır olduğu konuşuluyor...