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Kim’e zamlı yeni kontrat

Napoli, devleri peşine takan Kim Min Jae için harekete geçti... Başkan De Laurentis'in, Koreli stoperi devlere kaptırmamak için maaşına zam yapıp serbest kalma maddesini 65 milyon euro'ya yükseltmek istediği açıklandı... Kim'le özellikle Manchester United yakından ilgileniyor. İngiliz devinin, 45 milyon euro'luk serbest maddesini ödemeye hazır olduğu konuşuluyor...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Kim’e zamlı yeni kontrat
Napoli, devleri peşine takan Kim Min Jae için harekete geçti... Başkan De Laurentis'in, Koreli stoperi devlere kaptırmamak için maaşına zam yapıp serbest kalma maddesini 65 milyon euro'ya yükseltmek istediği açıklandı... Kim'le özellikle Manchester United yakından ilgileniyor. İngiliz devinin, 45 milyon euro'luk serbest maddesini ödemeye hazır olduğu konuşuluyor...
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