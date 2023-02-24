Fildişi'nden yeni genç

Fenerbahçe genç oyunculara yönelik atağını sürdürüyor. Sarı- lacivertlilerin son olarak Fildişi Sahili ekibi LYS Sassandra FC'den 18 yaşındaki Marius Tresor Doh ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Doh, orta sahada görev yapıyor. Yönetim daha önce de 8 Gambiyalı futbolcuyu İstanbul'a getirmişti.
Fenerbahçegenç oyunculara yönelik atağını sürdürüyor. Sarı- lacivertlilerin son olarak Fildişi Sahili ekibi LYS Sassandra FC'den 18 yaşındaki Marius Tresor Doh ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Doh, orta sahada görev yapıyor. Yönetim daha önce de 8 Gambiyalı futbolcuyu İstanbul'a getirmişti.