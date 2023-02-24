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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'de son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı. Bu aşamada ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 14:01 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 14:27
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi heyecanı yaşandı. UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesi Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla oldu. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş karşılaşması ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

DİĞER EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

  • Union Berlin - Union Saint-Gilloise
  • Juventus - Freiburg
  • Bayer Leverkusen - Ferencvaros
  • Sporting Lizbon - Arsenal
  • Manchester United - Real Betis
  • Roma - Real Sociedad
  • Shakhtar Donetsk - Feyenoord

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

2022 Dünya Kupası nedeniyle eşleşmeler, önceki yıllara göre daha geç oynanacak. Karşılaşmaların tarihleri ise şu şekilde olacak:

Son 16 maçları: 9 - 16 Mart 2023

Çeyrek final maçları: 13 - 20 Nisan 2023

Yarı final maçları: 11 - 18 Mayıs 2023

Final maçı: 31 Mayıs 2023 (Budapeşte)

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