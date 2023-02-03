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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus PFDK'ya sevk edildi!

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın tamamlanmasıyla birlikte TFF sevkleri açıklandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 19:29 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 19:57
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, kulüp resmi sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesinden hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında yapılan açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 01.02.2023 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.02.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 02.02.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş . Kulübü'nün 02.02.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.02.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi EROL BİLECİK'in müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan"hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca, müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü ÖZDEN ÖZGÜN'ün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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