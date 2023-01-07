Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

EN DENEYİMLİ ALTAY VE SERDAR

Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin kaptanı Altay Bayındır ile savunma oyuncusu Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla derbide Galatasaray'a karşı 5 kez sahada yer aldı. Serdar, Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe'ye karşı 4 kez rakip oldu. Mert Hakan Yandaş, 4 kez derbi deneyimi yaşarken, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel de kariyerlerinde 3'er kez derbide forma şansı buldu.