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Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 18. haftasında, kritik Galatasaray derbisinde çıkacak. Fenerbahçe, Galatasaray'ı sahasında mağlup etmesiş halinde, liderlik koltuğuna oturacak. Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisi öncesi öne çıkanlar, golcüler oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 11:55
Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Spor Toto Süper Lig'in zirve yarışında olan iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesi ev sahibi Fenerbahçe'nin en büyük kozu Kadıköy olacak.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da evinde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

GEÇEN SEZON 2 MAÇI DA KAZANDI
Galatasaray ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanan Fenerbahçe, rakibi karşısında üst üste 3 galibiyet ve fazlasını en son 2005-2008 yılları arasında aldı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Söz konusu dönemde sarı-lacivertliler rakibi karşısında 6 lig maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Geçtiğimiz sezon Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de de 2-0'lık sonuçla 3 puana uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

İÇ SAHADA EN BAŞARILI TAKIM
Bu sezon evinde oynadığı 9 Süper Lig maçının 7'sini kazanan Fenerbahçe, 9 müsabakada 22 puan topladı. Sarı-lacivertliler iç sahada en fazla puan toplayan konumunda yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Ev sahibi ekibin aldığı 7 galibiyetin 6'sı üst üste olurken, rakip filelere 26 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında oynadığı 5 maçta da mağlup olmazken, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da İstanbulspor'u 3-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

SON 20 YILDA DERBİ PERFORMANSI
2000'li yılların başından itibaren ezeli rakibi Galatasaray'a karşı sahasında büyük bir üstünlük kuran Fenerbahçe, son 20 yılda yaşadığı 2 mağlubiyeti 2020 ve 2021 yıllarında aldı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 13 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, benzer bir seriyi de Beşiktaş'a karşı sağladı. Siyah-beyazlılar 2 sezon önce 3 puan sevinci yaşadığı Kadıköy'de 15 yıl galibiyet hasreti çekti.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Fenerbahçe, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 22 galibiyet alırken, 13 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Kanarya, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 2'si Galatasaray'a 3'ü de Beşiktaş'a olmak üzere 5 kez kaybetti.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

GOLCÜLER TAKIMI SIRTLIYOR
Fenerbahçe bu sezon hücum yönünden verimlilikle dikkat çekiyor. Ligde 16 müsabakada rakip filelere 42 gol sığdıran sarı-lacivertlilerde forvet oyuncuları performanslarıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Süper Lig'de bu sezon gol krallığı listesinde 13 golle zirvede yer alan Enner Valencia, bu gollerin 10'unu Kadıköy'de kaydetti.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Son haftaların formda ismi Michy Batshuayi, gol sayısını 8'e çıkardı. Joshua King, Rossi ve İrfan Can Kahveci de 3'er golle takıma katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

EN DENEYİMLİ ALTAY VE SERDAR
Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin kaptanı Altay Bayındır ile savunma oyuncusu Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla derbide Galatasaray'a karşı 5 kez sahada yer aldı. Serdar, Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe'ye karşı 4 kez rakip oldu. Mert Hakan Yandaş, 4 kez derbi deneyimi yaşarken, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel de kariyerlerinde 3'er kez derbide forma şansı buldu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

2 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, derbide sarı kart görmeleri durumunda 19. haftada deplasmanda oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde cezalı duruma düşecek.


Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

KADIKÖY'DEKİ SON 10 MAÇ
İki ezeli rakibin Kadıköy'de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe'nin 5, Galatasaray'ın ise 2 galibiyeti bulunurken, 3 mücadele de berabere tamamlandı.

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisindeki kozu belli oldu! 16 maçta...

12.05.2013
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1

10.11.2013
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.03.2015
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

25.10.2015
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

20.11.2016
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

17.03.2018
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

14.04.2019
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

06.02.2021
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

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