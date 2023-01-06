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Biletlere hücum

Derbi biletlerine ilgi büyük. Fiyatlar 450 TL'den başlıyor. Dün üyelere yönelik satış vardı. Bugün sıra taraftar kart sahipleri ile faturalı Fenercell abonelerinde. Alımlar 1 biletle sınırlı. Genel satış yarın saat 11.00'de başlayacak. Pazar günü Ülker Stadı'nda yaklaşık 50 bin taraftar yer alacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
Biletlere hücum
Derbi biletlerine ilgi büyük. Fiyatlar 450 TL'den başlıyor. Dün üyelere yönelik satış vardı. Bugün sıra taraftar kart sahipleri ile faturalı Fenercell abonelerinde. Alımlar 1 biletle sınırlı. Genel satış yarın saat 11.00'de başlayacak. Pazar günü Ülker Stadı'nda yaklaşık 50 bin taraftar yer alacak.
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