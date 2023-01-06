Biletlere hücum

Derbi biletlerine ilgi büyük. Fiyatlar 450 TL'den başlıyor. Dün üyelere yönelik satış vardı. Bugün sıra taraftar kart sahipleri ile faturalı Fenercell abonelerinde. Alımlar 1 biletle sınırlı. Genel satış yarın saat 11.00'de başlayacak. Pazar günü Ülker Stadı'nda yaklaşık 50 bin taraftar yer alacak.
Derbi biletlerine ilgi büyük. Fiyatlar 450 TL'den başlıyor. Dün üyelere yönelik satış vardı. Bugün sıra taraftar kart sahipleri ile faturalı Fenercell abonelerinde. Alımlar 1 biletle sınırlı. Genel satış yarın saat 11.00'de başlayacak. Pazar günü Ülker Stadı'nda yaklaşık 50 bin taraftar yer alacak.