Napolibahçe

Napoliiçin Fenerbahçe büyük bir pazar olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpten Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi alan Sicilya temsilcisi şimdi de 4 oyuncuya birden yöneldi. 15 hafta sonunda İtalya Ligi'nde en yakın takipçisi Milan'a 8 puan fark atan Napoli, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Arda Güler ve Bright-Osayi Samuel'i radarına aldı. Sezon boyunca İtalyan ekibi bu 4 oyuncuyu mercek altına tutacak. Tüm maçları raporlanacak. Fenerbahçe, devre arasında bu oyuncular için kimseyle masaya oturmayacağını belirtmişti. Tüm görüşmeleri sezon sonuna erteledi. Napoli'nin sezon sonunda 4 oyuncu için de güçlü bir teklif sunması bekleniyor.