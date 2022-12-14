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Napolibahçe

Fenerbahçe’den Eljif ve Kim’i alan İtalyan devi 4 isimle daha ilgileniyor: Ferdi, Crespo, Arda Güler ve Osayi Samuel.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Napolibahçe
Napoli için Fenerbahçe büyük bir pazar olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüpten Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi alan Sicilya temsilcisi şimdi de 4 oyuncuya birden yöneldi. 15 hafta sonunda İtalya Ligi'nde en yakın takipçisi Milan'a 8 puan fark atan Napoli, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Arda Güler ve Bright-Osayi Samuel'i radarına aldı. Sezon boyunca İtalyan ekibi bu 4 oyuncuyu mercek altına tutacak. Tüm maçları raporlanacak. Fenerbahçe, devre arasında bu oyuncular için kimseyle masaya oturmayacağını belirtmişti. Tüm görüşmeleri sezon sonuna erteledi. Napoli'nin sezon sonunda 4 oyuncu için de güçlü bir teklif sunması bekleniyor.
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