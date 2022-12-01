Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Alanyaspor Salernitana ile karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe Alanyaspor Salernitana ile karşı karşıya gelecek

2022 FIFA Dünya Kupası için Süper Lig'e verilen arada Fenerbahçe, Antalya'da kampa gidecek. Sarı lacivertliler burada, Alanyaspor ve Salernitana ile karşı karşıya gelecek. İşte kamp programı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 13:35
Fenerbahçe Alanyaspor Salernitana ile karşı karşıya gelecek

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp gerçekleştirecek Fenerbahçe'nin programı belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 6-10 Aralık tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak Fenerbahçe, burada 2 hazırlık maçı gerçekleştirecek.

Fenerbahçe, 7 Aralık Çarşamba günü Alanya Oba Stadı'nda saat 19.00'da Alanyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, kamptaki 2. maçında ise 10 Aralık Cumartesi günü aynı statta saat 18.00'de İtalya'nın Salernitana ekibiyle mücadele edecek.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek.

DİĞER
Polonya Arjantin maçı canlı izle! Dünya Kupası Tunus Fransa maçı TRT 1 canlı yayın kanalı izle
Sibel Can oğlu Engincan Ural ile gelini Merve Kaya'dan gelen boşanma haberine sosyal medyadan yanıt verdi! 1.5 aylık evlilikte neler oluyor?
F.Bahçe'de hedef genç yıldız! Sürpriz strateji
Boey'den Fenerbahçe ve transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Szalai ve transfer kararı! Bonservisi...
Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman?
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman, cezası ne?
Binek araçlarda kış lastiği zorunlu mu?
2022 TKGM 426 personel alımı başvuru şartları!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yigido hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor Yigido hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor 13:37
Fenerbahçe Alanyaspor Salernitana ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Alanyaspor Salernitana ile karşı karşıya gelecek 13:35
F.Bahçe'den Szalai ve transfer kararı! Bonservisi... F.Bahçe'den Szalai ve transfer kararı! Bonservisi... 13:00
Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman? Fenerbahçe - Salernitana maçı ne zaman? 12:54
FB - GS kadın basketbol maçı saat kaçta? FB - GS kadın basketbol maçı saat kaçta? 12:37
Trabzonspor hazırlıklarına Antalya'da devam etti Trabzonspor hazırlıklarına Antalya'da devam etti 12:30
Daha Eski
Hentbolda haftanın programı belli oldu Hentbolda haftanın programı belli oldu 12:23
Altay'da Göztepe derbisi sonrası istifa Altay'da Göztepe derbisi sonrası istifa 12:16
Anadolu Efes - Olympiakos maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Olympiakos maçı saat kaçta? 12:07
G.Saray'da Dubois'ya şok! G.Saray'da Dubois'ya şok! 11:09
Okan Buruk: Kadromuzu güçlendirmek için... Okan Buruk: Kadromuzu güçlendirmek için... 11:03
F.Bahçe'de hedef genç yıldız! Sürpriz strateji F.Bahçe'de hedef genç yıldız! Sürpriz strateji 10:54