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Fenerbahçe Opet: 3 - PTT: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında PTT ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin rakibini 25-14, 25-20 ve 25-19'lık setlerle 3-0 yenmeyi başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 20:28
Fenerbahçe Opet: 3 - PTT: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta maçında PTT'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler müsabakayı 25-14, 25-20, 25-19'luk setlerle 3-0 kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetine imza attı.

İŞTE MAÇ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş
Fenerbahçe Opet: Anna Lazareva, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Macris Carneiro, Ana Cristina De Souza, Aslı Kalac, Gizem Örge (L), Cansu Çetin, Özay Kurt, Buse Ünal, Beliz Başkır
Antrenör: Zoran Terzic
PTT: Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Elif Boran, Derin Ezgi Taşdemir, Janset Cemre Erkul, Gizem Mısra Aşçı, Sema Nur Doluca (L), Yağmur Mislina Kılıç, Melisa Memiş (L)
Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu
Setler: 25-14, 25-20, 25-19
Süre: 68 dakika (22, 24, 22)

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