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Erman Toroğlu İstanbulspor Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Beşiktaş yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde kendi evinde Ümraniyespor'u sahasında 5-2 mağlup ederken Fenerbahçe, İstanbulspor'u deplasmanda 5-2'lik skorla geçmeyi başardı. Erman Toroğlu karşılaşmaları değerlendirirken sarı lacivertlilerin o yıldız isimleri hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Burada ana fikir Attila Szalai. Sadece Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötü ismi. Senin kalecinin üstüne zaten zaman zaman seyirci biniyor.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Teknik adamın yapmayın bu kaleciye diyor. Kaleciyi kazanmamız lazım, bize lazım diyor. Szalai de diyor ki ben kaleciye topu atayım her pozisyonda kaleci nasıl olsa 3-4 tanesini dağlara taşlara yapar ben kurtarırım diyor.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Bütün ana fikir Szalai. Ne oluyor, o yapınca Serdar Aziz de yapıyor. 3-2 olunca kenardan fırçayı yediler. Senin takımın baskıyla oynayan bir takım.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Szalai zaten ağır bir adam. Öyle rakibi kaçırıp da yakalayacak bir adam değil.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Yarın bir gün karşına çabuk bir adam gelirse kırmızı kart görürsün.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Serdar Aziz de aynı tarz oyuncu. Bunlar kırmızı kartlık oyuncular. Bugün kaleciye kaç tane top attınız, Altay atılsa ne olacaktı.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Senin kalecinin iki ayağı da iyi olur, oyun görüşü çok iyi olur atarsın. Henüz Altay daha üstüne koyamadı hatta geri gitti biraz.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Bu kafa yapısıyla Fenerbahçe'ye çok rahat gol atılır.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Batshuayi iyi topçu değil diyen Beşiktaşlıların kulakları çınlasın. Adamın ne yaptığını görüyorsunuz.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

KOLAY MAÇ OLDU

Ümraniye takımı bu mücadele ve futboluyla herhalde Süper Lig'de zor kalacak.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Bu kadar kolay gol yersen işin içinden çıkamazsın. Beşiktaş için kolay maçtı. Teknik adam değişince futbolcular kendilerine çeki düzen vererek oynarlar. Ama 3'üncü, 4'üncü maçtan sonra onların da gerçek yüzlerini göreceğiz. 10 maç sonra da teknik adamın etkisini görürüz.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Fazla gol olunca maç seyredildi. Ama iki takımın da belli bir sistemi var mıydı? Hayır... Bireysel becerilerle goller geldi. Yine hakem tartışmaları oldu, herhalde sezon sonuna kadar da gidecek.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ta kırmızı kart riski olabilecek futbolcuyu Şenol, oyundan çıkardı.

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Tribünler dolu, zaten hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ı önümüzdeki hafta daha iyi değerlendireceğiz. Birbirlerine karşı ne yapacaklar?

Erman Toroğlu İstanbulspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Ümraniyespor maçını değerlendirdi

Valerien İsmael'i zaten bazı futbolcular istemiyorlardı... Dışarıya haber sızdırmaya da başlamışlardı. Hatay maçında bu tavan yaptı.

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