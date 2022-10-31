Erman Toroğlu İstanbulspor Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Burada ana fikir Attila Szalai. Sadece Fenerbahçe'nin değil sahanın en kötü ismi. Senin kalecinin üstüne zaten zaman zaman seyirci biniyor.
Teknik adamın yapmayın bu kaleciye diyor. Kaleciyi kazanmamız lazım, bize lazım diyor. Szalai de diyor ki ben kaleciye topu atayım her pozisyonda kaleci nasıl olsa 3-4 tanesini dağlara taşlara yapar ben kurtarırım diyor.
Bütün ana fikir Szalai. Ne oluyor, o yapınca Serdar Aziz de yapıyor. 3-2 olunca kenardan fırçayı yediler. Senin takımın baskıyla oynayan bir takım.