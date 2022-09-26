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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş maçı öncesi tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'un derbi karnesi ise dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 19:04
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

Süper Lig'de milli araya çok formda giren Fenerbahçe pazar günü Vodafone Park'ta oynayacağı Beşiktaş maçına bileniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

Sarı-Lacivertli takıma oynattığı etkili futbolla büyük alkış toplayan teknik direktör Jorge Jesus da Türkiye'deki ilk derbisine çıkmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

YÜZ GÜLDÜREN İSTATİSTİKLER

Kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Portekizli hocanın derbi karnesini çıkarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

Jesus'un büyük maçlarda gösterdiği performans, Beşiktaş sınavı öncesi Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürecek cinsten.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

68 yaşındaki hoca Portekiz'de Benfica ve Sporting Lizbon, Brezilya'da ise Flamengo'nun başında toplam 75 büyük maçta görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

Jesus'un takımları bu karşılaşmalarda 34 galibiyet ve 14 beraberlik alırken, yalnızca 20 kez yenilgi yaşadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

Tecrübeli teknik adam böylece son 13 yılda çıktığı 75 büyük maçın 48'inden yani yüzde 64'ünden mağlubiyet görmeden ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

PORTEKİZ'DE DERBİ KRALI

Jesus, Benfica'nın başında Porto ve Sporting Lizbon'a karşı çıktığı 33 maçın 19'unda yenilgi yaşamayarak önemli bir başarıya imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

Portekizli hoca, Sporting döneminde ise Benfica önündeki 8 derbinin 6'sını kaybetmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

BREZİLYA'DA 'DERBİ ŞOV' YAPTI

Başarılı grafiğini Brezilya'ya da taşıyan Jorge Jesus, Rio de Janerio derbilerinde Fluminense, Vasco de Gama ve Botafogo önünde 10 sınav verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

Başarılı hoca bu karşılaşmalardan tam 8 galibiyet alırken, 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayarak harika bir derbi performansı sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

Jesus'un pazar günü Beşiktaş önündeki sınavı merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

İŞTE JESUS'UN BÜYÜK MAÇ KARNESİ

TAKIM RAKİP O G B M
Benfica Porto 24 8 5 11
Sporting Porto 9 5 1 3
Sporting Benfica 8 3 3 2
Benfica Sporting 18 11 4 3
Flamengo Fluminense 4 3 0 1
Flamengo Vasco 3 2 1 0
Flamengo Botafogo 3 3 0 0
TOPLAM 69 35 14 20

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