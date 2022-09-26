FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'un derbi istatistiği dikkat çekiyor

Süper Lig'de milli araya çok formda giren Fenerbahçe pazar günü Vodafone Park'ta oynayacağı Beşiktaş maçına bileniyor.
Süper Lig'de milli araya çok formda giren Fenerbahçe pazar günü Vodafone Park'ta oynayacağı Beşiktaş maçına bileniyor.
Sarı-Lacivertli takıma oynattığı etkili futbolla büyük alkış toplayan teknik direktör Jorge Jesus da Türkiye'deki ilk derbisine çıkmaya hazırlanıyor.
YÜZ GÜLDÜREN İSTATİSTİKLER
Kariyeri çok önemli başarılarla dolu olan Portekizli hocanın derbi karnesini çıkarıldı.
Jesus'un büyük maçlarda gösterdiği performans, Beşiktaş sınavı öncesi Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürecek cinsten.
68 yaşındaki hoca Portekiz'de Benfica ve Sporting Lizbon, Brezilya'da ise Flamengo'nun başında toplam 75 büyük maçta görev yaptı.
Jesus'un takımları bu karşılaşmalarda 34 galibiyet ve 14 beraberlik alırken, yalnızca 20 kez yenilgi yaşadı.
Tecrübeli teknik adam böylece son 13 yılda çıktığı 75 büyük maçın 48'inden yani yüzde 64'ünden mağlubiyet görmeden ayrıldı.
PORTEKİZ'DE DERBİ KRALI
Jesus, Benfica'nın başında Porto ve Sporting Lizbon'a karşı çıktığı 33 maçın 19'unda yenilgi yaşamayarak önemli bir başarıya imza attı.
Portekizli hoca, Sporting döneminde ise Benfica önündeki 8 derbinin 6'sını kaybetmedi.
BREZİLYA'DA 'DERBİ ŞOV' YAPTI
Başarılı grafiğini Brezilya'ya da taşıyan Jorge Jesus, Rio de Janerio derbilerinde Fluminense, Vasco de Gama ve Botafogo önünde 10 sınav verdi.
Başarılı hoca bu karşılaşmalardan tam 8 galibiyet alırken, 1 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayarak harika bir derbi performansı sergiledi.
Jesus'un pazar günü Beşiktaş önündeki sınavı merakla bekleniyor.
İŞTE JESUS'UN BÜYÜK MAÇ KARNESİ
TAKIM RAKİP O G B M
Benfica Porto 24 8 5 11
Sporting Porto 9 5 1 3
Sporting Benfica 8 3 3 2
Benfica Sporting 18 11 4 3
Flamengo Fluminense 4 3 0 1
Flamengo Vasco 3 2 1 0
Flamengo Botafogo 3 3 0 0
TOPLAM 69 35 14 20