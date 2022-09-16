FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Jesus'un doğru oyuna müdahaleleri, üçlü formasyondan dörtlüye geçmesi, risk alması ile hem iki gol attılar hem de hak ettikleri 1 puanı da alarak maçı bitirip, bu grupta kalan maçlar için moral toplayıp en iddialı takımlardan biri olduğunu da kalite ve mücadeleleriyle göstermiş oldular.