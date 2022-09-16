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FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubundaki ikinci maçında Rennes ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, rakibi ile 2-2 berabere kalarak puanını 4'e yükseltti. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 08:12
FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - DOĞRU KADRO MU?

Bir kere şunu söyleyeyim; sahaya çıkan 11 enteresandı! Her şeye rağmen Aykut Kocaman'ın yarı final oynadığı Benfica maçından sonra en cesur Fenerbahçe kadrosuydu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Ancak bu deplasmanda alınacak gereksiz bir risk! Bize ne lazım? Koşan bir takım mı, zeki oyunculardan kurulu bir takım mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Dün gece için şunu söyleyebilirim, bize koşan, mücadele eden bir deplasman takımı gerekiyordu. Rennes grubun en iyi takımı. Jesus'un böyle bir takıma karşılık verebilecek bir kadroyla sahaya çıkması şarttı. Ne yazık ki yapamadı!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İrfan Can şu haliyle sadece Süper Lig'de "yerli kontenjanından" oynar. Kalitesine hiçbir şey demiyorum, attığı gole de şapka çıkarılır. Lakin sert oyunun içerisinde hiç yok. Onun için gerçekten üzülüyorum. Fiziksel olarak bu kadar geri gitmesine...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Altay çok alternatifsiz kaldı. Bunun geri dönüşü sarı-lacivertliler için iyi olmuyor, olmayacak. Yediği goller de hatalıydı. Jesus'un alternatif kaleci belirlemesi Fenerbahçe'nin lehine olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra Jesus her türlü riski aldı. Gergin maçta almamız gereken en az 1 puan vardı, onu da söke söke hanemize yazdık.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Doğru kadroyla çıkılsa bence fazlası da olacaktı. Hep söylüyorum; bu kadronun sadece tek kulvarda yarışması yazık olur diye...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

3'lü savunma fantezisine girilmese her şey çok başka olurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL - KALİTE VE MÜCADELE

Fenerbahçe grupta Rennes'le beraber en güçlü takım. Benzer oyun anlayışlarıyla sahada yer alan iki teknik adamın da maçı olacaktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe oyunun üçte ikilik bölümünde değişikliklere kadar hücumda çok üretken olamadı. Burada özellikle İsmail ve Mert Hakan'ın üçlü savunmanın önünde çok simetri top alması, daha asimetri düzenini kurmadı. İrfan Can'la King de rakip stoper-bek arasında doğru pozisyonlarda topu alamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Batshuayi de alan açma, topu tutmada istenilen seviyenin altında olunca, bir de buna Lincoln ve Samuel'in (Samuel ne kadar iyi niyetli olsa da) hücuma etkili çıkamadıklarından sarı-lacivertliler üretmekte ciddi sıkıntı yaşadılar.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İki takımın teknik direktörünün de oyunda kurduğu tuzaklar, maç 0-0'ken hemen hemen aynıydı. Her ikisi de ön alan güçlü presleriyle kazanılan toplarla rakibin organize olmamış savunmasına en kısa yoldan hücum edip, gole gitmek düşüncesi vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu geçişleri yiyen takım da mutlaka kalesinde gol bulacaktı. Nitekim Fenerbahçe ilk golde sonlandıramadığı atakta bu geçişi yediği gibi arkasından ikinci golde de buna benzer aynı hatayı savunma bloğu yine yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'de de zaman zaman bu yerleşimin doğru yapılmadığı maçlar da olmuştu. Buradaki sorun Fenerbahçe savunması kalesinden 40-45 metre orta sahaya çıkıp rakibe baskı yapılmadığında, alan ve zaman verilmesi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Rennes-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Jesus'un doğru oyuna müdahaleleri, üçlü formasyondan dörtlüye geçmesi, risk alması ile hem iki gol attılar hem de hak ettikleri 1 puanı da alarak maçı bitirip, bu grupta kalan maçlar için moral toplayıp en iddialı takımlardan biri olduğunu da kalite ve mücadeleleriyle göstermiş oldular.

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