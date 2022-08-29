Konyaspor - Fenerbahçe maçında bir kırmızı kart daha! Adil Demirbağ...

Konyaspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği müsabakaya kırmızı kartlar damgasını vurdu.



Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk olarak Enner Valencia 22. dakikada Adil Demirbağ'a yaptığı hareket sonrası direkt olarak kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Arda Kardeşler, aynı pozisyonda Adil Demirbağ'a sarı kart gösterdi.



ADİL DEMİRBAĞ İKİNCİ SARIDAN OYUN DIŞI KALDI!

Fenerbahçe ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı. Teknik direktör Jorge Jesus, İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'i oyuna sürdü.

54. dakikada sağ kanattan hücuma çıkan Osayi-Samuel'i düşüren Adil Demirbağ, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.











Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır