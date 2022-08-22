Fenerbahçe - Adana Demirspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın son mücadelesinde Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk edecek. Sezon başında tüm kombineleri tüketen Fenerbahçe'de taraftarın maça yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 4 puanı bulunurken Adana Demirspor 6 puanda. 2 takımında liderlik için çıktığı karşılaşmada maç kadroları açıklandı.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı öncesi iki takımın 11'i de belli oldu.

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Szalai, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan İnler, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.