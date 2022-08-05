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Emre Mor’dan şık gol

Karagümrük’ten transfer edilen Emre Mor, çubuklu ile siftahı Slovacko’ya yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Emre Mor’dan şık gol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre, sarı-lacivertli takımdaki ilk golünü Slovacko'ya attı. Jesus, D. Kiev ile İstanbul'da oynanan rövanş maçında oyuna soktuktan kısa süre sonra çıkardığı öğrencisine dün sürpriz yaparak onbirde şans verdi. Emre de hocasını utandırmadı. 17. dakikada Lincoln Henrique'den ceza sahasında aldığı pası sağ ayağıyla kalecinin soluna doğru plaseleyip, topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Driplingleriyle zaman zaman tribünleri heyecanlandıran Emre Mor, 60'ta yerini Bruma'ya bıraktı.

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