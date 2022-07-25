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FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netlik kazanıyor. Bir süredir takımla çalışmalara çıkmayan Kim Min-Jae'nin Napoli adına sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya'ya gideceği tarih belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:19
FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler netlik kazanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Ayrılması muhtemel isimlerin başında da Kim Min-Jae geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Güney Koreli stoper bir süredir transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için Kanarya ile idmanlara çıkmıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Bu görüşmeler sürdürülürken İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Kim Min-Jae Napoli ile transfer görüşmelerini tamamlamak adına 26 Temmuz Salı günü İtalya'ya gidecek ve sağlık kontrollerinden geçecek, süreç yetişmezse başarılı oyuncu, 27 Temmuz Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Yıldız stoperin Rennes ile transfer görüşmeleri yaptığı sırada çıkan pürüzlerden dolayı devreye Serie A ekibi girmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

İtalyan takım bu transferi bitirmek için büyük çaba sarf etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Koulibaly'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Napoli, Kim Min-Jae için Fenerbahçe ile temaslara başlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Sarı-lacivertliler, başarılı defans oyuncusunu 1 sene daha takımda tutabilmek için uğraş vermişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Defans oyuncusunun Napoli'ye transferinde konuşulan bonservis bedelinin 19.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

KIM MIN-JAE KİMDİR?

Kim Min-Jae, 15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Kariyerinde ilk çıkışını Jeonbuk Hyundai Motors takımıyla yapan Min Jae-Kim 2 sezonda 60 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Kim, bu performasından sonra milli takıma seçilmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

2019 Ocak transfer döneminde 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerden BJ Guon'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Çin'de toplamda 59 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu birçok Avrupa ekibinin de radarına girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Tottenham'da görev yaptığı sürede Jose Mourinho'nun Kim Jae Min'i takımda görmek istediği fakat o dönem Beijing Guoan'ın satmak istemediği 1.90 boyundaki Min-jae Kim, 2020 yılında Juventus scout ekibinin de dikkatini çekmişti.

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