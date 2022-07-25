FENERBAHÇE HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin gidiş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
Fenerbahçe'de kadroda yapılanma çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
Jorge Jesus yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler netlik kazanıyor.
Ayrılması muhtemel isimlerin başında da Kim Min-Jae geliyor.
Güney Koreli stoper bir süredir transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için Kanarya ile idmanlara çıkmıyor.
Bu görüşmeler sürdürülürken İtalya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Yıldız stoperin Rennes ile transfer görüşmeleri yaptığı sırada çıkan pürüzlerden dolayı devreye Serie A ekibi girmişti.
İtalyan takım bu transferi bitirmek için büyük çaba sarf etti.
Koulibaly'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Napoli, Kim Min-Jae için Fenerbahçe ile temaslara başlamıştı.
Sarı-lacivertliler, başarılı defans oyuncusunu 1 sene daha takımda tutabilmek için uğraş vermişti.
Defans oyuncusunun Napoli'ye transferinde konuşulan bonservis bedelinin 19.5 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
KIM MIN-JAE KİMDİR?
Kim Min-Jae, 15 Kasım 1996'da Güney Kore'nin Tongyeong şehrinde dünyaya geldi.
Futbol hayatına Suwon'da başlayan Min-jae Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer oldu.
Kariyerinde ilk çıkışını Jeonbuk Hyundai Motors takımıyla yapan Min Jae-Kim 2 sezonda 60 maça çıktı.
Kim, bu performasından sonra milli takıma seçilmeyi başardı.
2019 Ocak transfer döneminde 5.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerden BJ Guon'a transfer oldu.
Çin'de toplamda 59 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu birçok Avrupa ekibinin de radarına girdi.
Tottenham'da görev yaptığı sürede Jose Mourinho'nun Kim Jae Min'i takımda görmek istediği fakat o dönem Beijing Guoan'ın satmak istemediği 1.90 boyundaki Min-jae Kim, 2020 yılında Juventus scout ekibinin de dikkatini çekmişti.
Kim Min-Jae, Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa'nın birçok kulübünün radarına girmiş ve güncel piyasa değerini 14 milyon Euro'ya çıkarmıştır.