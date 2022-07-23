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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sakatlığı ile sarsıldı. Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin de takımdan ayrılması beklenirken sarı-lacivertliler stopere takviye için harekete geçti. Gündeme, Slavia Prag forması giyen Aiham Ousou geldi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:13
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

Sarı-lacivertliler Lincoln, Emre Mor, Bruma, Arao ve Joao Pedro gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

Fenerbahçe, takımdan ayrılması muhtemel Kim Min-Jae'nin ve beklenmedik sakatlık yaşayan Serdar Aziz'in yerine defans hattına takviye yapacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

Stoper arayışına hız veren Fenerbahçe'de adaylar çoğalıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

Brezilyalı Gustavo Henrique, Pablo Mari, Leo Ortiz'le görüşmeler yürüten sarı-lacivertlilerin, Slavia Prag'dan Aiham Ousou'yu da takibe aldığı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

Aslen Suriyeli olan Ousou, İsveç pasaportu taşıyor. 22 yaşındaki savunmacı Prag'da 39 maçta 1 gol+1 asist gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

Ousou, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eledikleri iki maçta da doksan dakika forma giymişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

AIHAM OUSOU KİMDİR?

Tam adı Aiham Hanz Ousou olan genç futbolcu, 9 Ocak 2000 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

Profesyonel kariyerine Angered altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

Sırasıyla Vastra Frölunda, Hacken, AFC Eskilstuna, GAIS ve Slavia Prag formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

İsveç'in alt yaş milli takımlarında görev yapan Ousou, İsveç U21 Milli Takımı ile 7 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Savunmaya genç yıldız! Aiham Ousou geliyor

Suriye asıllı İsveçli futbolcu, defans hattında stoper olarak oynuyor.

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