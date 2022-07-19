Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılması an meselesiyken, sarı-lacivertliler o boşluğu Brezilyalı bir stoperle dolduracak. Kanarya'nın, Jorge Jesus'un isteğiyle Fluminense'nin başarılı oyuncusu Nino ile temaslara başladığı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Fenerbahçe'de hedef savunma hattına güç kazandırmak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Yönetim aradığı ismi Brezilya'da buldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Fluminenseli Nino için görüşmeler başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Brezilyalı stoper ve kulübüne ilk teklifin gönderildiği bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Anlaşma sağlanırsa 25 yaşındaki savunmacı imza için İstanbul'a davet edilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Dört yıllık kontrat masada.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Jorge Jesus'un bu transferi çok istediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Top hakimiyeti ve tekniği artısı olan Nino'nun güç ve hız konusunda da Kim'den eksiği olmadığı ifade edildi...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Öte yandan Tisserand ve Lemos'un gönderilmesinin ardından Nino dışında bir stoper daha alınabileceği iddialar arasında...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

1.88 boyundaki Nino, kariyerinde Fluminense ve Criciuma Esporte Clube formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Başarılı savunmacı toplamda 202 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Sambacı stoper bu maçlarda 8 gol ve 3 asist ile 11 skor katkısı sağladı.

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