FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kim Min-Jae'nin yeri Nino ile dolacak! Jorge Jesus istiyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ile karşı karşıya gelecek.
Sarı lacivertliler zorlu eşleşme öncesinde hazırlıklarını Jorge Jesus'un önderliğinde sürdürüyor.
Bir diğer yandan Kanarya transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Fenerbahçe'de hedef savunma hattına güç kazandırmak.
Yönetim aradığı ismi Brezilya'da buldu.
Fluminenseli Nino için görüşmeler başladı.
Brezilyalı stoper ve kulübüne ilk teklifin gönderildiği bildirildi.
Anlaşma sağlanırsa 25 yaşındaki savunmacı imza için İstanbul'a davet edilecek.
Dört yıllık kontrat masada.
Jorge Jesus'un bu transferi çok istediği belirtiliyor.
Top hakimiyeti ve tekniği artısı olan Nino'nun güç ve hız konusunda da Kim'den eksiği olmadığı ifade edildi...
1.88 boyundaki Nino, kariyerinde Fluminense ve Criciuma Esporte Clube formaları giydi.
Başarılı savunmacı toplamda 202 maça çıktı.
Sambacı stoper bu maçlarda 8 gol ve 3 asist ile 11 skor katkısı sağladı.