FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'nın yeni 10 numarası Joao Pedro! Taraftar onu sevecek

Golcü transferi için bir süredir yoğun mesai sarf eden sarı lacivertli yönetim mutlu sona çok yakın. Fenerbahçe yeni transferine bugün kavuşuyor. Sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Joao Pedro'nun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Golcü transferi için bir süredir yoğun mesai sarf eden sarı lacivertli yönetim mutlu sona çok yakın. Fenerbahçe yeni transferine bugün kavuşuyor. Sarı lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Joao Pedro'nun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
ALACAĞI MAAŞ NETLEŞTİ
Fenerbahçe, Brezilyalı hücum oyuncusu için İtalyan ekibi Cagliari ile 4.5 milyon € + 2 milyon € bonus karşılığında anlaştı.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcuya ise yıllık 2,5 milyon € maaş verilecek.
Forvet arkası pozisyonunda oynayan 30 yaşındaki futbolcu zaman zaman forvet olarak da görev yapıyor. İtalyan kulübüne 4.5 milyon € bonservis bedeli ödenecek.
DEVLER LİGİ OLURSA 2 MİLYON EURO DAHA!
Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı eder ve Süper Lig şampiyonluğunu kazanırsa 2 milyon € daha ödemeye yapacak.
POZİSYONU KOKLUYOR
Joao Pedro, sarı-lacivertli takıma gol yollarında güç katacak bir isim. Brezilyalı yıldız, uzun yıllardır İtalya gibi zorlu bir ligde istikrarlı bir performansa sahip.
Fenerbahçe'nin en ihtiyaç duyduğu saf golcü nitelemesine uygun olmasa da Jorge Jesus'un ileri uçta oynatmak istediği hareketli ikili için ideal bir seçim. Pedro'nun bitiriciliği üst düzeyde. Pozisyonu çok iyi kokluyor.
TARAFTAR SEVECEK
Gol vuruşlarında da oldukça usta olan sambacı ceza sahasının içini karıştırarak pozisyon yaratma konusun çok etkili.
Duran topları da iyi kullanıyor. Liderlik karakteri yüksek, takımı ateşleyecek bir oyuncu olan Pedro'yu taraftarlar çok sevecek...
Yıldız futbolcu, 2014'ten bu yana forma giydiği Cagliari'de 270 maça çıktı. 86 gol ve 28 asist ile kendisini ispatladı.
Forvet, forvet arkası, on numara ana mevkileri. İstenirse kanatta da görev alabiliyor.
İşte Pedro'nun öne çıkan özellikleri
- Tam bir bitirici.
- İsabetli şutlarıyla dikkat çekiyor.
- Tek vuruş ustası.
- Sırtı dönük pozisyonlarda topu iyi saklıyor.
- Oyunu iyi okur ve etkili paslar atar.
- Kaptırdığı topu kazanmak için rakip oyuncunun peşini bırakmaz.
- Çalım uzmanı. Kafa toplarında da çok etkili ve hızlı.
110 MAÇTA 58 GOLE KATKI
Brezilya asıllı İtalyan yıldız, Cagliari ile İtalya Ligi Serie A'da son 3 sezonda çıktığı 110 maçta 58 gole katkıda bulundu.
Pedro, 110 maçta 47 gol atarken 11 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu geçen sezon 13 gol, 4 asist, bir önceki sezonda 16 gol, 3 asist ve 2019- 2020 sezonunda ise 19 gol, 4 asistle mücadele etti.