Semedo mesajı

Olympiakos, Ruben Semedo için teklifleri bekliyor. Yunan basını, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Portekizli savunmacıya en büyük ilgiyi gösteren takım olduğunu belirtti.



KİRALIK DEĞİL SATIŞ!



Olympiakos'un kiralama fikrine olumsuz baktığı, satıştan yana olduğu bildirildi. Tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Semedo'nun transferine izin vereceği ifade edildi.