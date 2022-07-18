Haberler Fenerbahçe Semedo mesajı

Semedo mesajı

Olympiakos, Ruben Semedo için teklifleri bekliyor. Yunan basını, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Portekizli savunmacıya en büyük ilgiyi gösteren takım olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Semedo mesajı

Olympiakos, Ruben Semedo için teklifleri bekliyor. Yunan basını, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Portekizli savunmacıya en büyük ilgiyi gösteren takım olduğunu belirtti.

KİRALIK DEĞİL SATIŞ!

Olympiakos'un kiralama fikrine olumsuz baktığı, satıştan yana olduğu bildirildi. Tatmin edici bir teklif gelmesi halinde Semedo'nun transferine izin vereceği ifade edildi.

DİĞER
Burak Özçivit yeni pozlarını paylaştı! Burak Özçivit'in kombini gündem oldu! Altı şort üstü mont...
20 yıl önce başlayan aşkta mutlu son! Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi! İşte detaylar...
Kanarya ve Cimbom o stoperde yarış halinde!
Fırtına Boyata transferinde sona geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya Joao Pedro'da imzaya kaldı!
Kanarya ve Cimbom o stoperde yarış halinde!
YKS 2022 SONUÇ EKRANI - ÖSYM | Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih tarihleri ve YKS 2022 tercih kılavuzu
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURU EKRANI
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! 00:22
Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! 00:22
Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 transfer 6 ayrılık Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 transfer 6 ayrılık 00:05
Pazarlıklar kıran kırana! Fener o golcüde ısrarcı Pazarlıklar kıran kırana! Fener o golcüde ısrarcı 00:05
Vida'nın yeni adresi belli oldu! Vida'nın yeni adresi belli oldu! 00:05
Quaresma'dan flaş Jorge Jesus sözleri! Quaresma'dan flaş Jorge Jesus sözleri! 00:05
Daha Eski
Nelsson'dan Okan Buruk yorumu! Nelsson'dan Okan Buruk yorumu! 00:05
Jesus'tan flaş karar! D. Kiev maçı öncesi... Jesus'tan flaş karar! D. Kiev maçı öncesi... 00:04
Filenin Sultanları Milletler Ligi'ni 4. tamamladı Filenin Sultanları Milletler Ligi'ni 4. tamamladı 00:04
Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım sözleri! Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım sözleri! 00:04
Trabzon Uğurcan Çakır'ın alternatifini buldu! Trabzon Uğurcan Çakır'ın alternatifini buldu! 00:04
Willian Arao'nun talihsiz anı Willian Arao'nun talihsiz anı 00:04