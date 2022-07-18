Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna kalırsa Sturm Graz ile karşılaşacak!

STURM GRAZ HAKKINDA...

Avusturya ekibi olan Sturm Graz, 1909'da kurulmuştur ve renkleri siyah beyazdır. Avrupa kupalarına katılım noktasında önemli bir istikrara sahip olan ekibin, Türk takımlarına karşı karnesi de şu şekildedir;

* 11 maç

* 6 galibiyet

* 4 beraberlik

* 1 mağlubiyet

TEK YENİLGİLERİ F.BAHÇE'DEN!

Sturm Graz, Türk takımlarına karşı tek yenilgisini Fenerbahçe'den aldı. Sarı lacivertli ekip, 2017'de Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1 devirmişti.