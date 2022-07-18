Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna kalırsa Sturm Graz ile karşılaşacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev'le eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde üçüncü ön eleme turunda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel üçüncü ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu.
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları 2-3 Ağustos ve 9 Ağustos'ta oynanacak.
Play-off turu kuraları ise 2 Ağustos'ta çekilecek.
Play-off turu maçları tarihleri, 16-17 Ağustos ve 23-24 Ağustos...
STURM GRAZ HAKKINDA...
Avusturya ekibi olan Sturm Graz, 1909'da kurulmuştur ve renkleri siyah beyazdır. Avrupa kupalarına katılım noktasında önemli bir istikrara sahip olan ekibin, Türk takımlarına karşı karnesi de şu şekildedir;
* 11 maç
* 6 galibiyet
* 4 beraberlik
* 1 mağlubiyet
TEK YENİLGİLERİ F.BAHÇE'DEN!
Sturm Graz, Türk takımlarına karşı tek yenilgisini Fenerbahçe'den aldı. Sarı lacivertli ekip, 2017'de Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1 devirmişti.