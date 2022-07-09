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SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da Jorge Jesus yönetiminde sezon öncesi çalışmaları sürdürülüyor. Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, U19 Takımıyla yaptığı antrenman maçıyla günü tamamladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 22:16
SÜPER LİG HABERLERİ | Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, U19 Takımıyla yaptığı antrenman maçıyla günü tamamladı.

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşılaşacak. Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek bu özel maç Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak.

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