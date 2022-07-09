Haberler Fenerbahçe 5 maçta 4 galibiyet aldı

5 maçta 4 galibiyet aldı

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında şimdiye kadar Arnavutluk'tan Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı (Katar) 4-2, Partizan'ı (Sırbistan) 1-0, Mol Fehervar'ı (Macaristan) 3-0 mağlup etti. Makedon Şkupi ile 2-2 berabere kaldı... Dikkat çeken unsurlar ileride aralıksız baskı yapılması ve hızlı oyun oldu. Savunma hattı ise güven verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
5 maçta 4 galibiyet aldı

Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında şimdiye kadar Arnavutluk'tan Tirana'yı 4-0, Al Shamal'ı (Katar) 4-2, Partizan'ı (Sırbistan) 1-0, Mol Fehervar'ı (Macaristan) 3-0 mağlup etti. Makedon Şkupi ile 2-2 berabere kaldı... Dikkat çeken unsurlar ileride aralıksız baskı yapılması ve hızlı oyun oldu. Savunma hattı ise güven verdi.

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Kanarya, 6. hazırlık maçını yarın Hull City ile yapacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak dostluk karşılaşması saat 20.30'da başlayacak. Taraftarların mücadeleye yoğun ilgi gösterdiği, tribün doluluk oranında dün itibarıyla %73 seviyesine ulaşıldığı gelen haberler arasında...

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