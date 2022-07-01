Avusturya kampı başlıyor

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yaklaşık iki haftadır İstanbul'da çalışan Fenerbahçe kamp için bugün Avusturya'ya gidecek. 6 gün sürecek 2. etap kampı Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde gerçekleştirilecek... Sarı-lacivertliler burada iki hazırlık maçı yapacak. İlk rakip yarın Sırbistan'ın FK Partizan takımı. Karşılaşma yerel saat ile 18.30'da başlayacak... 6 Temmuz Çarşamba günü aynı saatte Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oyayacak olan Kanarya, 7 Temmuz'da kampı noktalayarak İstanbul'a geri dönecek.