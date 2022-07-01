Haberler Fenerbahçe Avusturya kampı başlıyor

Avusturya kampı başlıyor

Kanarya 2. etap kampı için bugün Graz’a gidecek. Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yaklaşık iki haftadır İstanbul'da çalışan Fenerbahçe kamp için bugün Avusturya'ya gidecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Avusturya kampı başlıyor

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yaklaşık iki haftadır İstanbul'da çalışan Fenerbahçe kamp için bugün Avusturya'ya gidecek. 6 gün sürecek 2. etap kampı Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde gerçekleştirilecek... Sarı-lacivertliler burada iki hazırlık maçı yapacak. İlk rakip yarın Sırbistan'ın FK Partizan takımı. Karşılaşma yerel saat ile 18.30'da başlayacak... 6 Temmuz Çarşamba günü aynı saatte Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile oyayacak olan Kanarya, 7 Temmuz'da kampı noktalayarak İstanbul'a geri dönecek.

DİĞER
Aleyna Tilki'nin ardından Hande Erçel de arabada poz verdi! Beyaz kombiniyle büyüledi...
Emine Ün’ün 2021 Nisan’da biten evliliğiyle ilgili şok eden iddialar ortaya atıldı
Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!
Beşiktaş'a Ada'dan transfer harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de yeniden Sörloth sesleri!
Rennes'in Kim Min Jae ısrarı sürüyor!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
BELLİ OLDU! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü! Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü! 01:23
Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi 00:50
Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti 00:21
Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti 00:19
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı! Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı! 00:00
4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması! 4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması! 00:00
Daha Eski
G.Saray'dan golcü bombası! O isimden indirim istendi G.Saray'dan golcü bombası! O isimden indirim istendi 00:00
Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'den iddialı sözler! Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'den iddialı sözler! 00:00
Zeki Çelik Roma'ya doğru! Zeki Çelik Roma'ya doğru! 23:59
G.Saray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı G.Saray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı 23:59
Montero'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif Montero'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif 23:59
F.Bahçe ve G.Sarya'a transferde şoke eden gelişme! Veto etti F.Bahçe ve G.Sarya'a transferde şoke eden gelişme! Veto etti 23:57