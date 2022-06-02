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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Jorge Jesus'u KAP'a bildirdi! İşte maaşı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la 1 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Deneyimli çalıştırıcının maaşı ise 3 milyon euro... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 14:21
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Jorge Jesus'u KAP'a bildirdi! İşte maaşı

Fenerbahçe, yeni hocasını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, İstanbul'a getirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bildiriye göre tecrübeli çalıştırıcının garanti maaşı 3 milyon euro olacak.

Fenerbahçe'nin KAP bildirimi şöyle:

Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.


SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Sarı-lacivertli kulüp ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden de Jorge Jesus'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak. 33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2.04'lük puan ortalaması yakaladı. Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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