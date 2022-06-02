Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Fenerbahçe 'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Portekizli çalıştırıcı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

Sarı lacivertliler, yaptığı açıkkamada, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.