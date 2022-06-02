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Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Kariyeri kupalarıla dolu Jorge Jesus'un, dünya futbol piyasasına kazandırdığı isimler de dikkat çekiyor. İşte Jorge Jesus'un kariyeri, başarıları ve hayatı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 16:42 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 17:01
Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Portekizli çalıştırıcı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

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Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Sarı lacivertliler, yaptığı açıkkamada, "Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!" dedi.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Profesyonel futbol yaşamına Portekiz'in Sporting Lizbon ekibinde başlayan 67 yaşındaki Jesus, 1989 yılında futbol kariyerini noktalayarak, teknik adamlık görevine soyundu.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Fenerbahçe'ye gelmeden önce 14 ayrı kulüpte teknik direktör olarak görev yapan Jesus, sırasıyla Amaro, Felgueiras, Uniao Maderia, Vitoria Setubal, Estrela, Guimaraes, Moreirense, Leiria, Belenenses, Braga, Benfica, Sporting Lizbon, Al Hilal ve Flamengo'da çalıştı.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Braga, Benfica, Sporting Lizbon ve Flamengo'da kariyerinin en iyi dönemlerini yaşayan deneyimli teknik adam, Estrela, Felgueiras ve Benfica'yı 2 ayrı dönemde çalıştırdı.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Portekiz ve Brezilya'da lig şampiyonlukları bulunan tecrübeli teknik adam, Güney Amerika futbolunun en prestijli kupası Copa Libertadores'i kazanma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Jesus ayrıca 2 kez de UEFA Avrupa Ligi finaline yükseldi.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Jorge Jesus kariyerinde, 3 Portekiz Ligi, 6 Portekiz Lig Kupası, 2 Portekiz Süper Kupası, 1 Portekiz Kupası, 1 Libertadores Kupası, 1 Brezilya Ligi şampiyonluğu, 1 Brezilya Süper Kupası, 1 Güney Amerika Süper Kupası, 1 Suudi Arabistan Süper Kupası, 1 UEFA Intertoto Kupası ve 1 Carioca Şampiyonası Kupası'na uzandı.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

FUTBOLA ÖNEMLİ İSİMLER KAZANDIRDI

Jorge Jesus, dünya futboluna önemli isimler kazandırdı.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Portekizli teknik adam, dünya futboluna kazandırdığı isimlerin yanı sıra çalıştırdığı kulüplere de önemli gelirler sağladı.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

Jesus'un futbola kazandırdıkları arasında Jan Oblak, Nemanja Matic, Axel Witsel, Bernardo Silva, David Luiz, Angel Di Maria, Ramires, Ezequiel Garay, Javi Garcia, Rodrigo, Eduardo Salvio ve Nicolas Gaitan gibi önemli isimler bulunuyor.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

FENERBAHÇE'Yİ FİNALDEN ELEMİŞTİ

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki ilk final heyecanını engelleyen isim olmuştu.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

FENERBAHÇE'Yİ FİNALDEN ELEMİŞTİ

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki ilk final heyecanını engelleyen isim olmuştu.

Fenerbahçe'ye 19 kupalı Jorge Jesus! İşte kariyeri...

İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibine 3-1 kaybedince Jesus finale çıkmış ve Fenerbahçe'nin o sezon Avrupa kupası hayali son bulmuştu.

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