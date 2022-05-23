Kiev ya da Midtjylland

Süper Lig'i ikinci bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev ya da Danimarka 2.'si Midtjylland'dan birisiyle eşleşecek. Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa'da mücadele edip etmeyeceği belirsiz. Bu nedenle Midtjylland bir adım öne çıkıyor. Max Meyer'in kiralandığı Danimarka ekibinin kadrosunda Evander, Brumado, Dreyer, Sisto gibi isimler bulunuyor.
KASAYI DOLDURACAK
Kanarya, ikinci eleme turunda elense bile Şampiyonlar Ligi'nden 350 bin euro (5.4 milyon TL) gelir elde edecek. Turu atlaması halinde ise bu rakam minimum 8.5 milyon TL olacak. Gruplara kalması için 3 tur geçmesi gereken Fenerbahçe, her turda ayrıca para kazanacak.