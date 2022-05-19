Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik santrfor mevkisine verilmiş durumda.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik santrfor mevkisine verilmiş durumda.
Bütçenin büyük bir kısmını golcü transferine harcamayı düşünen sarı-lacivertliler, arayışlarına son sürat devam ediyor.
Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren Kanarya, somut adımları atmaya başladı.
Yönetim, Haris Seferovic ve Vincent Aboubakar'ın ardından Alexander Sörloth'a da kanca atmıştı.
Alman ekibi Leipzig, Norveçli oyuncu için 8 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Sörloth'un ise yıllık 3.5 milyon euro ücret talebi olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın teklif yaptığı Sörloth için Fenerbahçe devreye girdi Leipzig kulübüyle temasa geçti.
Alexander Sörloth için teknik direktörün belli olmasını bekleyen sarı-lacivertliler, Alman ekibi ve Sörloth'un menajerine mesaj gönderdi.
"BİZE HABER VERMEDEN İMZA ATMAYIN"
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Norveçli golcünün menajeri ile Leipzig kulübüne, "Bize haber vermeden bir yere imza atmayın. Hoca belli olduktan sonra size döneceğiz" dediği ifade edildi.
26 yaşındaki futbolcu bu sezon 43 resmi maçta forma giydi.
Bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Futbol kariyerine Rosenborg altyapısında başlayan Sörloth, 2013 yılında A Takım'a yükseldi.
Yıldız futbolcu, Bodo Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor ve Leipzig'de forma giymesinin ardından sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçirdi.
Norveç Milli Takımı'nda 38 maçta boy gösteren Sörloth 13 gol kaydetti.
Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.