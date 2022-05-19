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Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe transfer listesini oluşturdu. Haris Seferovic, Aboubakar ve Sörloth'u gündemine alan Kanarya somut adımlar atmaya başladı. Yönetim, Beşiktaş'ın teklif yaptığı Norveçli santrfor için flaş bir transfer hamlesinde bulundu. Sarı-lacivertli kurmaylar, Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Alman ekibi Leipzig ile görüşme sağladı. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 09:30
Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik santrfor mevkisine verilmiş durumda.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Bütçenin büyük bir kısmını golcü transferine harcamayı düşünen sarı-lacivertliler, arayışlarına son sürat devam ediyor.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren Kanarya, somut adımları atmaya başladı.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Yönetim, Haris Seferovic ve Vincent Aboubakar'ın ardından Alexander Sörloth'a da kanca atmıştı.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Alman ekibi Leipzig, Norveçli oyuncu için 8 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Sörloth'un ise yıllık 3.5 milyon euro ücret talebi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Beşiktaş'ın teklif yaptığı Sörloth için Fenerbahçe devreye girdi Leipzig kulübüyle temasa geçti.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Alexander Sörloth için teknik direktörün belli olmasını bekleyen sarı-lacivertliler, Alman ekibi ve Sörloth'un menajerine mesaj gönderdi.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

"BİZE HABER VERMEDEN İMZA ATMAYIN"
Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Norveçli golcünün menajeri ile Leipzig kulübüne, "Bize haber vermeden bir yere imza atmayın. Hoca belli olduktan sonra size döneceğiz" dediği ifade edildi.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

26 yaşındaki futbolcu bu sezon 43 resmi maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Futbol kariyerine Rosenborg altyapısında başlayan Sörloth, 2013 yılında A Takım'a yükseldi.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Yıldız futbolcu, Bodo Glimt, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent, Trabzonspor ve Leipzig'de forma giymesinin ardından sezonu Real Sociedad'da kiralık olarak geçirdi.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Norveç Milli Takımı'nda 38 maçta boy gösteren Sörloth 13 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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