Fenerbahçe'den flaş Sörloth hamlesi! Kulübüyle görüşüldü ve...

Beşiktaş 'ın teklif yaptığı Sörloth için Fenerbahçe devreye girdi Leipzig kulübüyle temasa geçti.

Alexander Sörloth için teknik direktörün belli olmasını bekleyen sarı-lacivertliler, Alman ekibi ve Sörloth'un menajerine mesaj gönderdi.

"BİZE HABER VERMEDEN İMZA ATMAYIN"

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın da teklif yaptığı Norveçli golcünün menajeri ile Leipzig kulübüne, "Bize haber vermeden bir yere imza atmayın. Hoca belli olduktan sonra size döneceğiz" dediği ifade edildi.