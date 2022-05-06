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Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Dimitris Itoudis'ten resmi açıklama geldi!

Yunan basını geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Sasha Djordjevic ile yollarını ayıracağını ve yerine Dimitris Itoudis'i takımın başına getirmeyi planladığı açıklamıştı. Dimitris Itoudis, yaptığı açıklamada kafaları karıştırdı. Rus basınına konuşan Dimitris Itoudis, CSKA'daki sözleşmesine sadık kalacağını ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 12:06 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 12:07
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Dimitris Itoudis'ten resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin Sasha Djordjevic ile yollarını ayıracacağı ve Dimitris Itoudis'i basketbol şubesinin başına getireceği iddiası büyük yankı uyandırırken, tecrübeli koçtan konuya ilişkin açıklama geldi.

"SÖZLEŞMEME SADIK KALACAĞIM"
Dimitris Itoudis, yaptığı konuşmadaşu ifadelere yer verdi;

"Öyle bir yaşam prensibim var ki, mevcut sözleşmeye her zaman saygı duyuyorum. Başka bir kulüple pazarlık yapmıyorum. Kulübüme, yönetime ve sponsorlara saygım var. Tamamen takımı daha iyi bir noktaya getirmeye odaaklandım.

Burada olmam, gitmemiş olmam, gitmeyi düşünmemiş bile olmam çok şey anlatıyor. Tabii, geleceğin her zaman bize bağlı olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Ne kulüp, ne yönetim ne de sponsorlar gelecekte ne olacağını bilmiyor. Kulüp için en iyisini düşünüyoruz."

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