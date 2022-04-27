Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer...

KÖTÜ HABER GELDİ!

Bir süredir İtalyan hücum oyuncusu için temaslarını sürdüren Kanarya'ya transferde kötü haber geldi.

FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR!

Ancak piyasası bir hayli yüksek olan İtalyan forvet kariyerinin bu döneminde Fenerbahçe'yi düşünmüyor.