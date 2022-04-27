Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer...

Gelecek sezon için forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor.
Gelecek sezon için forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor.
Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmek için yoğun çaba sarf eden yönetim, tartışılmayacak bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.
Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan isim Andrea Belotti olmuştu.
KÖTÜ HABER GELDİ!
Bir süredir İtalyan hücum oyuncusu için temaslarını sürdüren Kanarya'ya transferde kötü haber geldi.
FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR!
Ancak piyasası bir hayli yüksek olan İtalyan forvet kariyerinin bu döneminde Fenerbahçe'yi düşünmüyor.
Torino'daki sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Andrea Belotti, birçok Avrupa takımının yakın takibinde bulunuyor. Bu sezon Serie A'da 18 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.