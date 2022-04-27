Haberler Fenerbahçe Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer...

Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer...

Son dakika spor haberi: Gelecek sezon iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de ilk hedef olarak teknik direktör belirlendi. Takımı dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, santrfor mevkisini direkt katkı sağlayacak bir yıldızla güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda listesini oluşturan Kanarya, Torino'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Andrea Belotti'yi gündemine aldı. Bir süredir Fenerbahçe'nin gözdesi konumunda bulunan İtalyan golcü transfer kararını verdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları ve Belotti'nin Fenerbahçe kararı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 12:27
Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer...

Gelecek sezon için forvet transferinde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe ince eleyip sık dokuyor.

Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer...

Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmek için yoğun çaba sarf eden yönetim, tartışılmayacak bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer...

Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan isim Andrea Belotti olmuştu.

Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer...

KÖTÜ HABER GELDİ!
Bir süredir İtalyan hücum oyuncusu için temaslarını sürdüren Kanarya'ya transferde kötü haber geldi.

Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer...

FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNMÜYOR!
Ancak piyasası bir hayli yüksek olan İtalyan forvet kariyerinin bu döneminde Fenerbahçe'yi düşünmüyor.

Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer...

Torino'daki sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Andrea Belotti, birçok Avrupa takımının yakın takibinde bulunuyor. Bu sezon Serie A'da 18 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

DİĞER
Son dakika: Olay Jorge Jesus sözleri! "Eğer Fenerbahçe'ye gelirse..."
Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamam! Dev proje adım adım sona yaklaşıyor
Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular...
Erick Pulgar'a Fransa'dan sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! "Görüştüm ama..."
Jesus'ta sona doğru! İşte sözleşme şartları
SpaceX NASA için uzaya astronot ekibi gönderdi
RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI 2022
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! "Görüştüm ama..." Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! "Görüştüm ama..." 12:34
Bologna - Inter maçı saat kaçta? Bologna - Inter maçı saat kaçta? 12:29
Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer... Belotti'den Fenerbahçe kararı! Transfer... 12:27
Atalanta - Torino maçı saat kaçta? Atalanta - Torino maçı saat kaçta? 12:24
Fiorentina - Udinese maçı saat kaçta? Fiorentina - Udinese maçı saat kaçta? 12:14
Kral Selman aradığı kaleciyi Türkiye'de buldu! Kral Selman aradığı kaleciyi Türkiye'de buldu! 12:09
Daha Eski
Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular... Beşiktaş'ta soyunma odasında dev isyan! Futbolcular... 11:45
Erick Pulgar'a Fransa'dan sürpriz talip! Erick Pulgar'a Fransa'dan sürpriz talip! 11:23
Transferde yılın çalımı! İşte Eren'in yeni takımı Transferde yılın çalımı! İşte Eren'in yeni takımı 11:09
Şampiyonlar Ligi sözleri! "Asla pes etmeyeceğiz" Şampiyonlar Ligi sözleri! "Asla pes etmeyeceğiz" 10:46
Kasımpaşa transferin gözdesi haline geldi! Kasımpaşa transferin gözdesi haline geldi! 10:42
1. Lig'de amansız kümede kalma yarışı! 1. Lig'de amansız kümede kalma yarışı! 10:38