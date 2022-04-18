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Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor! Ayrılık...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılığı çok konuşulan Ömer Faruk Beyaz, Almanya'da büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Sarı-lacivertlilerden bedelsiz olarak Stutgart'ın yolunu tutan genç futbolcu kabus gibi bir sezon geçiriyor. Alman basınında son durumu tartışma konusu haline gelen Ömer Faruk Beyaz'ın takımdan ayrılması gündeme geldi. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 13:12
Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor! Ayrılık...

Fenerbahçe altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezon başında takımdan ayrılarak Almanya'nin yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor! Ayrılık...

ALMANYA'DA HAYAL KIRIKLIĞI
Başkan Ali Koç'un bizzat sözleşme uzatmak için devreye girmesine rağmen yapılan teklifi kabul etmeyen ve bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu gurbette şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor! Ayrılık...

Takvim'in derlediği habere göre; Bundesliga'da kalma mücadelesi veren Stuttgart'ta bu sezon sadece 5 resmi maçta 71 dakika görev yapabilen Ömer Faruk için 2022 yılı tam anlamıyla kabus gibi geçiyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor! Ayrılık...

Genç yetenek 22 Ocak'ta oynanan ve 5 dakika görev aldığı Freiburg maçından bu yana forma yüzü göremedi. Stuttgart'ın Bundesliga'da puan mücadelesi verdiği son 10 karşılaşmanın 9'unu kulübeden izleyen, 1'inde ise kadroya alınmayan Ömer Faruk Beyaz'ın durumu Alman basınında da tartışma yaratmış durumda.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor! Ayrılık...

Takımın 44 yaşındaki teknik direktörü Pellegrino Matarazzo'nun alınan kötü skorlar ve gol yollarında yaşanan sıkıntılara rağmen Ömer Faruk'a hiç görev vermemesi eleştirileri beraberinde getiriyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor! Ayrılık...

TAKIM KÜME DÜŞERSE AYRILABİLİR
Sezon başında Stuttgart'la 4 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcunun takımının küme düşmesi durumunda ayrılık kararı alabileceği de gelen bilgiler arasında.

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