Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz kabusu yaşıyor! Ayrılık...

Fenerbahçe altyapısının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Ömer Faruk Beyaz sezon başında takımdan ayrılarak Almanya'nin yolunu tutmuştu.

ALMANYA'DA HAYAL KIRIKLIĞI

Başkan Ali Koç'un bizzat sözleşme uzatmak için devreye girmesine rağmen yapılan teklifi kabul etmeyen ve bedelsiz olarak Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki futbolcu gurbette şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı.