Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan oldu!

TFF, Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 10 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbide Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 Nisan Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor: Yasin Kol

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam