Ve resmi hamle! Altay için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altındaydı.
Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altındaydı.
Hollanda basınında Ajax'ın Altay ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından ilk resmi adımın geldiği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Ajax kulübünün Fenerbahçe'ye bir yazı göndererek Altay Bayındır ile ilgilendiğini resmen ilettiği bildirildi. Bu ilgi mektubunun resmi bir teklif olmasa da "Resmi teklif yapabilirim" anlamına geldiği ifade edildi.