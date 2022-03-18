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Ve resmi hamle! Altay için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla göz kamaştıran Altay Bayındır transferde Avrupa ekiplerinin takibine girdi. Hollanda devi Ajax, genç file bekçisiyle ilgilendiğine dair sarı-lacivertlilere bilgilendirme yazısı gönderdi. Kanarya'nın bonservis için kapıyı açacağı rakam belli oldu. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 06:50
Ve resmi hamle! Altay için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altındaydı.

Ve resmi hamle! Altay için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu

Hollanda basınında Ajax'ın Altay ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından ilk resmi adımın geldiği öğrenildi.

Ve resmi hamle! Altay için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu

Takvim'in haberine göre; Ajax kulübünün Fenerbahçe'ye bir yazı göndererek Altay Bayındır ile ilgilendiğini resmen ilettiği bildirildi. Bu ilgi mektubunun resmi bir teklif olmasa da "Resmi teklif yapabilirim" anlamına geldiği ifade edildi.

Ve resmi hamle! Altay için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu

Bu arada Altay'ın Fenerbahçe ile yeni sözleşme için de görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

Ve resmi hamle! Altay için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu

Sarı-lacivertli kurmaylar 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan milli file bekçisi ile sözleşme uzatma kararı almıştı.

Ve resmi hamle! Altay için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu

Ajax'ın resmi teklifini iletmesi durumunda ise Sarı-Lacivertli kulübün 15 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep edeceği de ifade ediliyor.

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