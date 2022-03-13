Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Ancak bu 16 yaş zorunluluğu Fenerbahçe'ye fırsat doğurdu. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç'un da çabalarıyla genç yetenek Portekiz'den Türkiye'ye geldi. Geçen sezon Ömer Faruk Beyaz'ı kaybeden Fenerbahçe, buna karşın önce Arda Güler'i kazandı ardından İsak Vural'ın transferini tamamladı.
Aynı yaşlarda olan iki genç yetenek, sarı-lacivertli camiayı şimdiden heyecanlandırdı. Zira iki futbolcunun da 2022-23 sezonundan itibaren A takımda ciddi anlamda kullanılması hesaplanıyor. Hem İsak hem de Arda'nın en kısa sürede A takımın önemli bir parçası olması isteniyor. Bizzat Başkan Ali Koç bu konuyla yakından ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerde herkesin merakla beklediği İsak Vural, 2018'de 14 yaşında iken Barcelona tarafından La Masia'ya getirildi. Barça tarafından keşfedilen ve beğenilen genç yetenek, yaş kuralına takıldı. O dönem ailevi sebeplerden dolayı da Barcelona'da kalma şansı olmayan İsak Vural, kariyeri açısından önemli bir kırılma anı yaşamış oldu. Bir süre Katalan bir amatör takımda oynasa da FIFA'nın 18 yaş kuralı bir türlü aşılamadı ve Benfica altyapısına geçti. İsak, o dönem yeteneği, çalımları ve futbol stiliyle ünlü yıldız Lionel Messi'ye benzetildi.