Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Zaten Samandıra'da A takımla antrenmanlara başladığı ilk günden itibaren Fenerbahçe 'de farklı bir heyecan çoktan başladı. Orta sahada görev alan İsak, futbol dünyasında gelecek vaat eden ve ileride büyük bir yıldız olması beklenen genç futbolcular için kullanılan 'wonderkid' tanımına tamamen uyuyor.

Aslında bu transferin perde arkasına bakıldığında çok ilginç detaylar dikkat çekiyor. Ali Koç'un başkanlığa seçildiği 2018'den beri hatta 2017-2018 arası seçim sürecinde bildiği, tanıdığı ve her zaman istediği bir genç oyuncuydu İsak Vural .

Dolayısıyla da Ali Koç, fırsat doğar doğmaz da İsak Vural için gerekli hamleyi yaptı ve hatta önemli bir fedakarlıkla bu transferin bitmesi için tüm çabayı harcadı. Babası ve kendisi de iyi bir Fenerbahçeli olan İsak Vural ise belki de hem kendi kariyerinin hem de Fenerbahçe'nin tarih defterinin sayfalarını yazacağı döneme resmen adım attı.



