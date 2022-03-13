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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

17 yaşındaki Arda Güler'in performansı Fenerbahçe camiasında moralleri yerine getirirken Sarı Lacivertli ekipten sürpriz bir hamle daha geldi. Kanarya, bir dönem Barcelona'nın peşinde koştuğu, İsak VuralBenfica'dan transfer etti ve Türk asıllı İsveçli oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. İşte genç yıldızın transfer süreci

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 13:53 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 13:54
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Fenerbahçe her zaman Türk futbolunda şaşalı transferler, ünlü yıldızlar ve dünya çapında hamlelere imza atmıştır. Alex'ten Roberto Carlos'a, Toni Schumacher'den Anelka'ya Van Hooijdonk'tan Van Persie'ye Nani'den Okocha'ya Mesut Özil'den Ariel Ortega'ya kadar birçok dünya yıldızı Kadıköy'e getirildi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Ancak 28 Şubat 2022 tarihinde Fenerbahçe'de çok özel bir imza geldi. 16 yaşındaki İsak Vural resmen sarı-lacivertli renklere bağlandı.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Barcelona'nın ve Benfica'nın peşinden koştuğu genç yetenek artık rotasını İstanbul'a çevirdi. Bu sezon amatör lisansıyla sezonu kapatacak olsa da özellikle gelecek sezon A takım kadrosunda yer alacak ve maçlara çıkabilecek. U19 takımıyla maçlara çıkması beklenen yetenekli yıldızın ilk karşılaşması şimdiden iple çekiliyor.


Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Zaten Samandıra'da A takımla antrenmanlara başladığı ilk günden itibaren Fenerbahçe'de farklı bir heyecan çoktan başladı. Orta sahada görev alan İsak, futbol dünyasında gelecek vaat eden ve ileride büyük bir yıldız olması beklenen genç futbolcular için kullanılan 'wonderkid' tanımına tamamen uyuyor.


Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Aslında bu transferin perde arkasına bakıldığında çok ilginç detaylar dikkat çekiyor. Ali Koç'un başkanlığa seçildiği 2018'den beri hatta 2017-2018 arası seçim sürecinde bildiği, tanıdığı ve her zaman istediği bir genç oyuncuydu İsak Vural.


Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Dolayısıyla da Ali Koç, fırsat doğar doğmaz da İsak Vural için gerekli hamleyi yaptı ve hatta önemli bir fedakarlıkla bu transferin bitmesi için tüm çabayı harcadı. Babası ve kendisi de iyi bir Fenerbahçeli olan İsak Vural ise belki de hem kendi kariyerinin hem de Fenerbahçe'nin tarih defterinin sayfalarını yazacağı döneme resmen adım attı.


Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Kısacası Barcelona ve Benfica gibi önemli kulüplerin dahi transfer etmeye çabaladığı bir genç yıldız artık Fenerbahçe'de Kadıköy'de yepyeni bir kariyer öyküsü yazacak.


Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

İsak Vural'ın Fenerbahçe'ye transferi milli takım konusunda da önemli bir detayı akıllara getirdi. İsveç doğumlu olan ve İsveç pasaportu da taşıyan İsak, profesyonel kariyerinin başlangıcını Türkiye'de yapması Türk Milli Takımı için avantaj sağlayacak. İsveç Milli Takımı tarafından da yakından izlenen 16 yaşındaki futbolcunun ay-yıldızlı formaya sıcak bakacağı belirtiliyor.


Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Barcelona'da yaş kuralına takılan İsak Vural, Benfica altyapısına geçti. 3 yıl boyunca Benfica altyapısında oynadı. Ancak Portekiz'de bir futbolcunun 16 yaşına gelmesiyle profesyonel sözleşme imzalama zorunluğu devreye girdi. Bu esnada Sporting Lizbon da İsak için araya girdi.


Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Ancak bu 16 yaş zorunluluğu Fenerbahçe'ye fırsat doğurdu. Sarı-lacivertlilerde Ali Koç'un da çabalarıyla genç yetenek Portekiz'den Türkiye'ye geldi. Geçen sezon Ömer Faruk Beyaz'ı kaybeden Fenerbahçe, buna karşın önce Arda Güler'i kazandı ardından İsak Vural'ın transferini tamamladı.


Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Aynı yaşlarda olan iki genç yetenek, sarı-lacivertli camiayı şimdiden heyecanlandırdı. Zira iki futbolcunun da 2022-23 sezonundan itibaren A takımda ciddi anlamda kullanılması hesaplanıyor. Hem İsak hem de Arda'nın en kısa sürede A takımın önemli bir parçası olması isteniyor. Bizzat Başkan Ali Koç bu konuyla yakından ilgileniyor.


Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Sarı-lacivertlilerde herkesin merakla beklediği İsak Vural, 2018'de 14 yaşında iken Barcelona tarafından La Masia'ya getirildi. Barça tarafından keşfedilen ve beğenilen genç yetenek, yaş kuralına takıldı. O dönem ailevi sebeplerden dolayı da Barcelona'da kalma şansı olmayan İsak Vural, kariyeri açısından önemli bir kırılma anı yaşamış oldu. Bir süre Katalan bir amatör takımda oynasa da FIFA'nın 18 yaş kuralı bir türlü aşılamadı ve Benfica altyapısına geçti. İsak, o dönem yeteneği, çalımları ve futbol stiliyle ünlü yıldız Lionel Messi'ye benzetildi.


Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

İsak Vural'ın yolu İsveç'te Hammarby'nin futbol akademisinde başladı. Babası Türk, annesi İsveçli olan genç yetenek, kısa sürede yetenekleriyle fark edildi. Özellikle scoutların ilgisini toplayan İsak, Barcelona'nın da Benfica'nın da radarına böyle girdi. Henüz U10 ve U12 takımlarında iken Hammarby'nin akademisinde yeteneğiyle herkesin beğenisini kazandı, turnuvalarda yıldızlaştı. 14 yaşından itibaren Barcelona ve Benfica gibi büyük kulüplerin tecrübesini edinen İsak, 16 yaşında Kadıköy'e geldi.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İsak Vural! İşte genç yıldızın transfer süreci

Taraftarlar tarafından İsak Vural'ın oynadığı mevkii de merak ediliyor. Orta sahanın merkezinde yer alan İsak, oyunu yönlendiren, oyunu kuran ve çift yönlü yapısıyla dikkat çeken bir isim. Genç futbolcunun hem sağ ayağı hem de sol ayağını kullanabilmesi de önemli bir avantajı. 16 yaşındaki futbolcu ayrıca duran toplarda da başarılı bir isim. İsak Vural, kendi yaş gruplarında futbol zekası ve fiziksel gelişimiyle fark yaratıyor.

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