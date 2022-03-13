Fenerbahçe haberleri | Min Jae Kim için Tottenham devrede!

Sabah'ın haberine göre sakatlık veya cezalı olmadıkça hem Pereira'nın hem de İsmail Kartal'ın 11'e ilk sırada yazdığı Güney Koreli oyuncuyu, Tottenham sezon sonuna kadar izleyip ardından da resmi teklif yapacağı İngiliz medyasında göze çarpan detaylardan oldu.