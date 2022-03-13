Fenerbahçe haberleri | Min Jae Kim için Tottenham devrede!

Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performans sonrasında Minjae Kim, Premier Lig ekiplerinin radarına takıldı. Newcastle United, Everton ve Crystal Palace, 25 yaşındaki oyuncuyu radarına alırken en ciddi ilgilenen ise Tottenham…
Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performans sonrasında Minjae Kim, Premier Lig ekiplerinin radarına takıldı. Newcastle United, Everton ve Crystal Palace, 25 yaşındaki oyuncuyu radarına alırken en ciddi ilgilenen ise Tottenham…
Londra ekibinin yıldızı Heungmin Son'un da milli takımdan arkadaşı olan Kim'e olumlu referans vermesinin ardından Tottenham sezon sonunda F.Bahçe'nin kapısını çalma kararı aldı.
Bu sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile BJ Guoan'dan alınan başarılı stoper, 34 maçta forma giyerken takımın da değişmez ismi oldu.
Sabah'ın haberine göre sakatlık veya cezalı olmadıkça hem Pereira'nın hem de İsmail Kartal'ın 11'e ilk sırada yazdığı Güney Koreli oyuncuyu, Tottenham sezon sonuna kadar izleyip ardından da resmi teklif yapacağı İngiliz medyasında göze çarpan detaylardan oldu.