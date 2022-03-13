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Fenerbahçe haberleri | Min Jae Kim için Tottenham devrede!

Kanarya'nın duvarı Min-jae Kim performansı ile Avrupa devlerinin de radarına girdi. Güney Koreli oyuncu için Tottenham sezon sonunda teklife hazırlanıyor. İngiliz devinin yıldızı Son, milli takımdan arkadaşı için olumlu görüş bildirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
Fenerbahçe haberleri | Min Jae Kim için Tottenham devrede!

Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performans sonrasında Minjae Kim, Premier Lig ekiplerinin radarına takıldı. Newcastle United, Everton ve Crystal Palace, 25 yaşındaki oyuncuyu radarına alırken en ciddi ilgilenen ise Tottenham…

Fenerbahçe haberleri | Min Jae Kim için Tottenham devrede!

Londra ekibinin yıldızı Heungmin Son'un da milli takımdan arkadaşı olan Kim'e olumlu referans vermesinin ardından Tottenham sezon sonunda F.Bahçe'nin kapısını çalma kararı aldı.

Fenerbahçe haberleri | Min Jae Kim için Tottenham devrede!

Bu sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeli ile BJ Guoan'dan alınan başarılı stoper, 34 maçta forma giyerken takımın da değişmez ismi oldu.

Fenerbahçe haberleri | Min Jae Kim için Tottenham devrede!

Sabah'ın haberine göre sakatlık veya cezalı olmadıkça hem Pereira'nın hem de İsmail Kartal'ın 11'e ilk sırada yazdığı Güney Koreli oyuncuyu, Tottenham sezon sonuna kadar izleyip ardından da resmi teklif yapacağı İngiliz medyasında göze çarpan detaylardan oldu.

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