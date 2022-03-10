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FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart görmüştü. Teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can'ın yokluğunda Ozan Tufan'a görev verecek. Kartal, Ozan ile görüşüp, "Bu görevi başarıyla yapacağından hiç kuşkum yok. Pazara hazır ol" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 10:54 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 10:56
FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe'de İrfan Can'ın kırmızı kartının ardından Mert Hakan da tedbirli (küfür iddiasıyla) olarak PFDK'ya sevk edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan Ozan Tufan kararı!

Milli yıldızın, soyunma odasında hakemlere yönelik tepkileri nedeniyle kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürmeyi kapsayan Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi uyarınca sevki yapılırken 2 ila 5 maç arasında ceza alması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan Ozan Tufan kararı!

Durum böyle olunca İsmail Kartal, orta alanda yeni bir yapılanmaya gidecek. Crespo ve Zajc yine 11'de olacak.

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