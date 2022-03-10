FENERBAHÇE HABERLERİ: İsmail Kartal'dan Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe 'de İrfan Can 'ın kırmızı kartının ardından Mert Hakan da tedbirli (küfür iddiasıyla) olarak PFDK'ya sevk edildi.

Durum böyle olunca İsmail Kartal, orta alanda yeni bir yapılanmaya gidecek. Crespo ve Zajc yine 11'de olacak.